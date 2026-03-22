كوبا: 10 ملايين شخص بلا كهرباء

أعلن مشغل شبكة الكهرباء الوطنية في ​كوبا أن الشبكة تعرضت ‌لانهيار أمس السبت، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ​عن حوالي 10 ملايين ​شخص.

وتعاني كوبا من حصار ⁠نفطي تفرضه الولايات المتحدة، والذي ​أدى إلى شل نظام ​توليد الكهرباء في الجزيرة الذي يعاني بالفعل من التقادم.

وهذا ثاني انقطاع للتيار ​الكهربائي على مستوى ​البلاد منذ بدء الحصار، وكان الانقطاع ‌السابق ⁠قد حدث يوم الاثنين الماضي. وأعلنت شركة يو إن إي المشغلة للشبكة ​عن انقطاع ​التيار ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها ​ستواصل نشر أحدث المستجدات.

وكانت ​الولايات ⁠المتحدة قد قطعت إمدادات النفط الفنزويلي عن كوبا ⁠وهددت ​بفرض رسوم ​جمركية على الدول التي تشحن الوقود ​إليها