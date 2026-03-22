كوبا: 10 ملايين شخص بلا كهرباء
أعلن مشغل شبكة الكهرباء الوطنية في كوبا أن الشبكة تعرضت لانهيار أمس السبت، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 10 ملايين شخص.
وتعاني كوبا من حصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، والذي أدى إلى شل نظام توليد الكهرباء في الجزيرة الذي يعاني بالفعل من التقادم.
وهذا ثاني انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى البلاد منذ بدء الحصار، وكان الانقطاع السابق قد حدث يوم الاثنين الماضي. وأعلنت شركة يو إن إي المشغلة للشبكة عن انقطاع التيار على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها ستواصل نشر أحدث المستجدات.
وكانت الولايات المتحدة قد قطعت إمدادات النفط الفنزويلي عن كوبا وهددت بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشحن الوقود إليها