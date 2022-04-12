كوريا الجنوبية تسجّل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكورونا

عادت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في كوريا الجنوبية. حيث سجّلت البلاد يوم الثلاثاء أكثر من 200.000 إصابة جديدة.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية في البلاد، فقد تمّ تسجيل 210.755 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينها 33 إصابة لوافدين من الخارج.

وكانت حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية قد تراجعت إلى 90.928 حالة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في كوريا الجنوبية، إلى أكثر من 15.6 مليون مصابا، حسب ما رصدته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

إلى جانب ذلك، توفي 171 شخصا جراء الإصابة بالوباء في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل عدد الوفيات إلى 19.850 حالة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المسجّلة، يبلغ عدد المرضي في حالات خطيرة 1.005 حالات، وفق المصدر ذاته.