كومان يعلّق بعد الهزيمة أمام “الخضر”

قال مدرب منتخب هولندا رونالد كومان، إن الهزيمة في اللقاء الودي أمام المنتخب الجزائري تعد بمثابة جرس إنذار.

وفي تصريحات له عقب المباراة، أضاف كومان: “الخسارة ربما كانت بمثابة جرس إنذار لنا، رأيت جوانب جيدة في المباراة، ولكن مع استمراري في تغيير التشكيلة، تراجع أداؤنا”.

وتابع: “مع ذلك، لعب الدفاع بشكل جيد، وعندما سنحت الجزائر فرصًا تصدينا لبعضها، لكن بات من الواضح أنها لم تكن مباراة ودية بالمعنى الحرفي للكلمة”.

وانزم منتخب هولندا في المباراة الودية التي جمعته بـ”الخضر” أمسية الأربعاء، بملعب روتردام بهدف دون رد، من توقيع المهاجم حاج موسى في د86 .