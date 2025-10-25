كيف أجاب مانديلا على “دعوته إلى الإسلام” من حاكم عربي؟

حسب شهادة مترجمه الخاص..

تلقى المناضل الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا دعوة إلى الإسلام، من العاهل السعودي الراحل أيضا الملك عبد الله بن عبد العزيز، حسب ما تحدث عنه مترجمه الخاص محمد مرشد ديفيدز لمنصة “أثير” التابعة لشبكة الجزيرة القطرية.

ديفيدز قال في حديثه لأحدث حلقات بودكاست “حكايات إفريقية” التي بثت مساء السبت، إن الملك عبد الله، حمّله شخصيا رسالة شفهية إلى رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، يدعوه فيها إلى الإسلام.

وكان ذلك، وفق ما ذكره المتحدث ذاته، بعد أن طلب مانديلا من العاهل السعودي السماح له بزيارة مكة المكرمة.

وأكد ديفيدز أنه نقل الرسالة بالفعل إلى مانديلا، في بيته بمحافظة هاوتن. وقال إنه بقي يستمع إليه وهو ينقل رسالة الملك عبد الله لمدة 15 دقيقة كاملة. من دون أن يقول كلمة واحدة.

“وهو أمر غير معتاد، لشخصيته القيادية القوية والمتحدثة”، يتابع مترجم مانديلا الخاص. قبل أن يضيف أن أول كلمة نطق بها كانت:”دعني أفكر في الموضوع”.

فيما بعد “تحدث مانديلا عن علاقته القديمة والقوية بالعالم الإسلامي. وذكر أنه استلهم الكثير من الشيخ يوسف المناضل الذي قاوم الاستعمار الهولندي قبل 300 سنة”.

“لكن مع استقالته عام 1997، وتسلم ثابو امبيكي رئاسة البلاد، توقفت المبادرة ولم يُعلن مانديلا إسلامه”، يقول ديفيدز.