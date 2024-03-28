كيف تتخلص من التخمة بعد الإفطار؟

الإصابة بالتخمة بعد الإفطار مباشرة أمر شائع بين الصائمين الذين يلتهمون كل أنواع الأكل دفعة واحدة دون مراعاة أن المعدة كانت فارغة لساعات طويلة.

وغالبا ما يرافق الشعور بالامتلاء، بأعراض مرضية، مثل الغثيان وارتجاع المريء وآلام في المعدة، وعدم الراحة النفسية.

فما هو سبب الشعور بالتخمة، وكيف يمكن التخلص منها؟

سبب بالتخمة

-تناول كميات كبيرة من الطعام خلال وجبة واحدة، وهنالك دراسة تؤكد أن الأعصاب المسؤولة عن حاسة الشبع في المعدة لا ترسل إشارة للعقل للتوقف عن الأكل إلا بعد 10دقائق.

أي أننا نتناول كمية زائدة عن حاجتنا مما يصيب المعدة بالتخمة.

-عدم تهيئة المعدة للطعام، فبعد 15 ساعة من الصيام، تتفاجأ المعدة باستقبال كميات كبيرة غير قادرة على هضمها ما يحدث حالة من الكسل في المعدة بسبب الصيام.

– عدم التنسيق في الأكل والحرص على التنويع في نوعية الطعام في وجبة الفطور خطأ كبير، يسهم في نقص تغذية الجسم بكل الفيتامينات والبروتينات والأملاح التي يحتاجها الجسم.

– تناول الحلويات مباشرة بعد الفطور، يسبب تخمة لسببين هما:

– الحلويات تحتوي على الكثير من السكريات التي تحتاج المعدة إلى مجهود في عملية هضمها.

– زيادة كمية الطعام خلال وجبة واحدة، فعندما تتناول الحلويات مباشرةبعد الفطور فأنت تتناول طعاما زائدا عن حاجتك، وفق موقع rjeem.

ماهي أعراض الإصابة بالتخمة؟

إذا أصبت بالتخمة، فمن الممكن أن تظهر الأعراض التالية عليك:

ارتجاع المريء

رائحة نفس غير محببة

انتفاخ

حرقة في المعدة

غثيان

ألم في المعدة

الشعور بعدم الراحة، حسب موقع okadoc.

كيف تتجنب التخمة بعد الإفطار؟

هناك بعض الإرشادات البسيطة التي ينصح باتباعها لتجنب الإصابة بالتخمة بعد الإفطار:

– الافطار على كوب من الماء أو الشوربة أو العصير أو التمر، لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام.

– الانتظار لمدة 10 دقائق أو الذهاب لأداء صلاة المغرب، لضمان تنبه المعدة لاستقبال الطعام.

– بعد الانتهاء من الصلاة يفضل البدء بالشوربة الدافئة، وطبق من السلطة الغنية بالألياف المفيدة لإبطاء امتصاص السكر في الدم، وبالتالي الحفاظ على مستوى السكر من الانخفاض ويقي من التخمة والخمول.

– تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين، على أن تحتوي كل وجبة على البروتين، الكربوهيدرات، والدهون الصحية، لضمان تناول كميات قليلة.

– التوقف عن تناول الطعام فورا عند الشعور بالشبع، تجنبا للتعرض لعسر الهضم أو التخمة.

– شرب كوب صغير من الماء أثناء تناول الطعام لتسهيل عملية الهضم، بشرط عدم الإفراط فيه لتجنب عسر الهضم.

– مضغ الطعام جيدا وتناوله ببطء، لتعزيز إفراز العصارات الهضمية المحفزة للهضم، حسب موقع elconsolto.

كيف تتخلص من التخمة؟

هناك العديد من الطرق للتخلص من بالتخمة، من بينها:

شاي بالنعناع

النعناع هو أكثر من مجرد معطر للنفس، كما أن له تأثير مضاد للتشنج على الجسم، مما يجعله خيارا رائعا لتخفيف مشاكل المعدة مثل الغثيان وعسر الهضم.

شاي البابونج

يمكن لهذه العشبة تخفيف آلام الأمعاء وعسر الهضم عن طريق تقليل حمض المعدة في الجهاز الهضمي لأن البابونج يعمل كمضاد للالتهابات لوقف الألم.

خل التفاح

أضف ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من خل التفاح الخام إلى كوب من الماء واشربه للحصول على راحة سريعة، أو وقف عسر الهضم قبل حدوثه، وذلك بشرب الخليط قبل الأكل بـ 30 دقيقة.

الزنجبيل

الزنجبيل هو علاج طبيعي آخر للتخمة لأنه يمكن أن يقلل من حمض المعدة، ينصح بغلي قطعة أو قطعتين من جذر الزنجبيل في أربعة أكواب من الماء معإضافة نكهة الليمون أو العسل قبل الشرب.

بيكربونات الصوديوم

يمكن للبيكربونات تحييد حمض المعدة بسرعة وتخفيف عسر الهضم، بحيث تضاف ملعقة صغيرة منها إلى كوب من الماء الدافئ، وفقا لموقع healthline.