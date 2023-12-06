كيف تتصرف عندما تتعطل فرامل السيارة فجأة؟

من المهم لأي شخص يقود السيارة أن يعرف بالضبط كيف يتصرف بحكمة عندما تتعطل الفرامل فجأة وسط طريق مفتوح وعشرات المركباتالتي تسير بسرعة.

وعادة ما يحدث تعطل الفرامل بسبب الاستخدام السيء للفرامل خلال فترة قصيرة، والضغط عليها بقوة عند التوقف، وعدم صيانتها بشكل دوري.

في هذا المقال، سنتعرف بالضبط على ما يجب عليك فعله إذا وجدت نفسك في هذا الظرف.

ماذا تفعل إذا تعطلت الفرامل؟

– في حالة تعطل الفرامل في سيارتك، ينبغي أن يكون هدفك الرئيسي هو الحفاظ على الهدوء ومحاولة تنشيط الفرامل قدر الإمكان.

– قم بتشغيل أضواء التحذير من المخاطر لتنبيه المركبات الأخرى.

– ابدأ بنقل سيارتك إلى سرعة أقل وضخ الفرامل باستمرار لاستعادة الضغط داخل سائل الفرامل.

-إذا لم ينجح هذا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرامل الانتظار الخاصة بك، مما سيؤدي إلى انزلاق السيارة على سطح الطريق قليلا عند استخدامها.

– من المفترض أن يساعد هذا الإجراء سائل الفرامل داخل نظام الفرامل على استعادة بعض الضغط، مما يسمح للفرامل باستعادة وظيفتها كما تفعل عادة.

– استخدم المرايا لمراقبة حركة المرور من حولك.

– حاول خفض السرعة واستخدام فرامل المحرك لإبطاء السرعة، وفقا لموقع brakeexperts.

ما هي العلامات التي تشير إلى تعطل الفرامل؟

– رؤية ضوء يشبه علامة التعجب داخل دائرة في لوحة القيادة، هذا هو ضوء تحذير الفرامل، الذي يتيح لك معرفة وجود مشكلة في الفرامل.

-ضجيج عالي (صرير)

– صعوبة في الضغط على دواسة الفرامل

– انجذاب دواسة الفرامل إلى الأرض ما يعني حدوث تسرب في النظام الهيدروليكي.

– اهتزاز في دواسة الفرامل

– سحب عجلة القيادة إلى جانب واحد

– رائحة الاحتراق نتيجة لسخونة الفرامل أكثر من اللازم، حسب موقع esschwab.

كيف تطيل عمر الفرامل؟

معظم المكابح تفقد فعاليتها بعد مسافة 25 ألف ميل ومع ذلك، من الممكن إطالة هذا العمر من خلال:

ـ تقليل الضغط على الفرامل.

-عدم الضغط باستمرار على الفرامل عند القيادة في الثلج والمطر.

– عدم استعمال السيارة في الحالات غير الضرورية لأنه كلما زادت قيادتك، كلما تآكلت أجزاء الفرامل بشكل أسرع.

– نقل الحمولات الثقيلة باستمرار يزيد من تآكل مكونات الفرامل، لذلك يجب أن تكون الحمولة مناسبة للسيارة.

– إجراء الصيانة الروتينية لنظام الفرامل تعتبر خطوة حاسمة نحو إطالة عمر نظام الفرامل في سيارتك.

– استخدام فرملة المحرك لتقليل السرعة بدلامن الفرامل كلما أمكن ذلك سيؤدي إلى إطالة عمر الفرامل.

– عند التباطؤ عند تقاطع طرق أو عند إشارات المرور، فمن الأفضل للمكابح أن تتوقف تماما، بدلامن السماح للسيارة بالزحف للأمام، وفقا لموقع clickmechanic.