كيف تقنع أرباب العمل بتوظيفك؟

يمضي الكثير من طالبي العمل سنوات طويلة في البحث عن وظيفة تناسب مؤهلاتهم، ولكنهم يواجهوا بالرفض لأسباب قد لا تتعلق دائما بعدم وجود توصية.

فأحيانا يخفق المتقدمين للعمل في إقناع مدراء الشركات بالإمكانيات التي يتمتعون بها، وأحيانا أخرى لا يكونون من حملة المهارات الأساسية في بعض الوظائف.

لماذا تجد صعوبة في العثور على وظيفة؟

هناك عدة عوامل تلعب دورا كبيرا في عدم حصولك على وظيفة، من بينها:

طريقة البحث غير الفعالة

قد تكون الطريقة التي نبحث بها عن الوظائف غير فعالة،لذلك من الضروري تصميم أسلوبك وتخصيص سيرتك الذاتية والتواصل بشكل فعال.

ملاءمة المهارات

إذا كانت مهاراتك لا تتوافق مع الشركة أو الموقع الذي تتقدم إليه، فقد يجعل ذلك البحث عن وظيفة أكثر صعوبة،لذلك يعد تعلم وتطوير مهارات جديدة ذات الصلة، أمرا بالغ الأهمية.

المنافسة

التنافس الشديد بين المتقدمين على نفس الوظائف يجعل الحصول على عمل أمرا صعبا، لذلكلا بد من جذب انتباه المدراء، بحيث يقدم المترشح أحسن ما لديه من مؤهلات وخبرة.

التحيز الجهوي

من المرجح أن يتلقى شخص من نفس منطقة مدير التوظيف عرضا أكثر من شخص من منطقة أخرى يتمتع بمهارات وخبرات مماثلة.

تغييرات مفاجئة

أحيانا تحدث تغييرات مفاجئة في الشركة التي طلبت موظفين، فبدلامن تعيين موظف جديد، يتم توجيه موظف سابق إلى الوظيفة التي تم الإعلان عنها، بحسب موقع linkedin.

ماهي الصفات المطلوبة لدى أرباب العمل؟

يقول 28% من أصحاب العمل إنهم يواجهون صعوبات في العثور على المتقدمين الذين يظهرون المسؤولية والانضباط الذاتي، وفقا لما نشره موقع nasdaq.

ما هي المهارات المطلوبة؟

حل المشكلات

هي عملية تحديد المشكلة جيدا ومعرفة سببها وتحديد البدائل الممكنة للحل وترتيبها حسب الأولوية واختيار الحلول وتنفيذها، وذلك من أجل سير العمل بطريقة جيدة وفعالة وممنهجة.

الإقناع والتفاوض

هاتان المهارتان ترتبطان معا، حيث أن التفاوض هو محاولة الوصول الى حل مشترك يرضي جميع الأطراف، ثم الإقناع لعرض هذا الشيء وتوضيح كيف يمكن حل ذلكفي ضوء أن لديك سبب قوي ومقنع.

المرونة

وهي التكيف مع الظروف المحيطة والتعامل مع التغيرات والمشاكل سريعا، بحسب موقع emonovo.

كيف تقنع المدير بتوظيفك؟

اشرح حماسك للوظيفة

أثناء المقابلة، اشرح مدى حماسك للوظيفة، لأن معظم أرباب العمل يفضلون توظيف المرشحين الذين يظهرون الحماس لهذا الدور، وهذا يشير إلى أنك متحمس ومصمم على القيام بالعمل بشكل جيد.

إدراج المهارات والخبرة

تأكد من إدراج مهاراتك ومؤهلاتك والخبرة المهنية أثناء المقابلة، لأن ذلك يوضح للقائم بالمقابلة مدى كونك خيارا مثيرا للإعجاب.

ابحث عن معلومات حول الشركة

حاول البحث عن معلومات حول الشركة التي تتقدم إليها قبل المقابلة، مما يجعلك تبدو مطلعا ومهتما ومناسبا للعمل فيها.

الظهور بأناقة

أثناء التحدث إلى الشخص الذي يجري معك المقابلة، حاول أن تكون أنيقا، يمكنك أن تكون جذابا أيضا باستخدام مهارات الاستماع عندما تتحدث مع الشخص الذي يجري المقابلة.

إنشاء مواد تطبيقية مثيرة للإعجاب

قم بتحديث ومراجعة خطاب التقديم والسيرة الذاتية الخاصة بك للتأكد من أنها خالية من الأخطاء وأنها تحتوي على أحدث إنجازاتك.

إذا كنت تتقدم لوظيفة إبداعية، ففكر في إنشاء سيرة ذاتية فريدة واحترافية في نفس الوقت.

قدم عدة طرق للاتصال بك

قدم لمدير العمل عدة طرق للاتصال بك، مثل البريد الالكتروني، ورقم الهاتف والواتساب وحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الأمر يوضح أنك جاد ومستعد، كما أنه يساعد على الاتصال بك إذا كان المدير يرغب في تحديد موعد للمقابلة.

كن مبكرا لمقابلتك

تأكد من وصولك مبكرا لإجراء المقابلة، ما يظهر أنك مرشح مسؤول ومهني وتحترم الوقت.

أرسل رسالة شكر

بعد المقابلة، قم بإرسال رسالة شكر قصيرة إلى مدير التوظيف على وقته وعلى النظر في طلبك، حيث تُظهر هذه الإيماءة أنك شخص مهتم ومهذب.

المتابعة مع مدير التوظيف

إذا لم يتم الاتصال بك بشأن الوظيفة،تواصل مع الشركة مرة أخرى لتظهر مدى تصميمك واهتمامك بالعمل مما يزيد من فرص تعيينك، وفقا لما نشره موقع indeed.