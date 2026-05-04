كيف يؤثر الآيس كريم على صحة أسنانك؟!

تشير أبحاث طبية إلى أن الأطعمة اللزجة والباردة مثل الآيس كريم تبقى على سطح الأسنان لفترة أطول مقارنة بالماء أو السوائل، الأمر الذي يضاعف من خطر التسوس.

ووفقا لدراسة طبية، فقد تم تعريض عينات من مينا الأسنان لمزيج من اللعاب ومكونات آيس كريم يحتوي على مسحوق حمضي.

وُجد أن درجة الحموضة وصلت إلى 3.0 وهي درجة منخفضة جدا كفيلة بإذابة المينا.

وباستخدام المجهر الإلكتروني، ظهرت زيادة واضحة في تآكل المينا مع زيادة مدة التعرض.

خلصت الدراسة إلى أن هذا النوع من الآيس كريم يمكن أن يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس والتلف، بحسب موقع revistaschilenas.

كيف يؤثر الآيس كريم على أسنانك؟

من أبرز المخاوف المتعلقة بالآيس كريم محتواه العالي من السكر. فالسكر يُغذي البكتيريا الموجودة في الفم، والتي تُنتج أحماضا تُضعف مينا الأسنان.

ومع مرور الوقت، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالتسوس. حتى الكميات الصغيرة منه قد تُسبب بيئة حمضية تبقى حتى تُنظف أسنانك بالفرشاة أو المضمضة.

بالنسبة لمن يعانون من تآكل في مينا الأسنان، قد يُسبب الآيس كريم أيضا إحساسا حادا وغير مريح بسبب حساسية الأسنان. فبرودته قد تُسبب ألما في المناطق التي يكون فيها العاج، الطبقة التي تقع أسفل المينا، مكشوفا، وفق موقع parmafamilydentistry.

حساسية الأسنان للحرارة

من المشاكل الأخرى المرتبطة بالآيس كريم برودته. يعاني الكثيرون من حساسية الأسنان عند تناول الأطعمة الباردة. تحدث هذه الحساسية عندما يتآكل مينا الأسنان، الذي يحميها، أو عندما تنحسر اللثة، مما يكشف طبقة العاج.

الإضافات والنكهات الحمضية

قد تحتوي بعض أنواع الآيس كريم وإضافاتها على مواد حمضية، مما يزيد من تآكل مينا الأسنان.

على سبيل المثال، قد تزيد المثلجات بنكهة الحمضيات أو الإضافات مثل عصير الليمون وبعض الفواكه من حموضة الفم.

ويمكن أن يؤدي الجمع بين السكر والمكونات الحمضية إلى تسريع عملية تآكل الأسنان، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس، حسب موقع sounddentist.

كيف يُمكن تقليل الآثار السلبية للآيس كريم؟

-استمتع بتناول الآيس كريم بين الحين والآخر بدلا من جعله عادة يومية. تقليل عدد مرات تناوله يُساعد في تقليل الضرر الذي يلحق بمينا الأسنان ويُحافظ على صحة فمك بشكل عام.

– يُساعد استخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان مُصمم للأسنان الحساسة في حماية مينا الأسنان وتخفيف الألم مع مرور الوقت.

– الأطعمة الحمضية أو السكرية تُضعف مينا الأسنان مؤقتا، لذا انتظر حوالي 30 دقيقة بعد تناول الآيس كريم قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بها.

– تجنّب الإضافات التي تزيد من سكر الحلوى، مثل الكراميل، بدلا من ذلك، اختر إضافات قليلة السكر أو خالية منه، مثل المكسرات المفرومة، والفواكه الطازجة، وجوز الهند المبشور.

– يمكنك أيضا تجربة ترك الآيس كريم يذوب قليلا في فمك بدلا من قضمه بأسنانك الأمامية، وذلك بتناوله بالملعقة، وفقا لموقع holdendentalcare.