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كيف يؤثر كسوف الشمس على تحديد موعد عيد الفطر؟

محمد عبد المؤمن
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كيف يؤثر كسوف الشمس على تحديد موعد عيد الفطر؟
ح.م
كسوف الشمس

يبدأ الشهر القمري حين تصطفّ الأرض والقمر والشمس في خط واحد، وهو قاسم مشترك مع ظاهرة كسوف الشمس. ما يعني أن هناك تأثيرا لهذه الأخيرة  على رؤية هلال شوال من عدمها.

ومساء هذا اليوم، الإثنين 8 أفريل 2024، ستشهد أمريكا الشمالية شمسيا كليّا، يبدأ في تمام الساعة 16:42 مساء بتوقيت الجزائر، ويستمر مدة 5 ساعات و10 دقائق.

وطالما أن هنالك كسوفا في السماء، فهذا يعني، حسب ما أوضحه موقع “الجزيرة الوثائقية”، أن الدورة القمرية الجديدة، أي شهر شوال، لم تبدأ بعد.

ولن تبدأ هذه الدورة القمرية حتى ينتهي الكسوف بشكل كامل، في وقت يكون فيه الليل قد حلّ في جميع أنحاء الوطن العربي.

“وعليه، لن يكون من المعقول أن يتقدم أحد بشهادة رؤيته لهلال شوال، فهو هلال مستحيل. لأن الشمس قد غابت والقمر لم يولد بعد، أي لم تنته دورته حول الأرض”، يضيف المصدر.

أما يوم الثلاثاء 9 أفريل، فإن وجود الهلال بعد غروب الشمس، سيسمح للدول العربية وبعض الدول الإسلامية برؤيته. وبذلك يكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أفريل 2024.

وهو ما ذهبت إليه جمعية الشعرى لعلم الفلك في الجزائر. حيث رجّحت أن يكون الأول من شوال هو الأربعاء 10 أفريل، بالاحتكام إلى عدم إمكانية رؤية الهلال.

كما أوضح المعهد التونسي للرصد الجوي، أن ظاهرة كسوف الشمس، تعتبر اقترانا مرئيا. باعتبار أن ولادة الهلال القمري هي اقتران مركزي بين الشمس والقمر.

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