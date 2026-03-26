لأول مرة.. الجامعة الجزائرية تقتحم تصنيف “QS” العالمي

سجلت الجامعة الجزائرية حضورها لأول مرة في تصنيف تصنيف “QS” العالمي حسب التخصصات (QS World University Rankings by Subject)، في خطوة اعتُبرت قفزة نوعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب ما أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، سجّلت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا نتائج مميزة في عدة تخصصات، حيث احتلت المرتبة الأولى مغاربيا في مجال الهندسة البترولية، بعد دخولها ضمن أفضل 101 إلى 105 مؤسسة جامعية عالميا في هذا التخصص.

كما تصدّرت الجامعة نفسها الترتيب مغاربيا في تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية، حيث جاءت ضمن أفضل 401 إلى 450 مؤسسة جامعية عالميا، إلى جانب احتلالها المرتبة الأولى مغاربيا أيضا في مجال علوم الحاسوب ونظم المعلومات، بعد تصنيفها ضمن أفضل 615 إلى 700 مؤسسة جامعية عبر العالم.

ومن جهة أخرى، تمكنت جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس من تحقيق إنجاز مماثل، بعد احتلالها المرتبة الأولى مغاربيا في تخصص الهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع، حيث جاءت ضمن أفضل 401 إلى 450 مؤسسة جامعية عالميا في هذا المجال.

ويُعد دخول الجامعات الجزائرية إلى تصنيف QS العالمي حسب التخصصات مؤشرا مهما على تحسن مستوى البحث العلمي وجودة التكوين الأكاديمي، كما يعكس الجهود المبذولة لتطوير الجامعة الجزائرية وتعزيز حضورها في التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.