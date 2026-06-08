لأول مرة منذ عامين.. شحنة جزائرية نادرة من الغاز المسال تصل إلى هذه الدولة

سجلت صادرات الغاز المسال الجزائري خلال ماي 2026 انتعاشًا ملحوظًا ببلوغها 1.04 مليون طن، مقابل 0.70 مليون طن في أفريل الماضي، في وقت شحنت فيه الجزائر كمية نادرة من الغاز المسال إلى هولندا للمرة الأولى منذ عامين، في خطوة تعزز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، صدّرت الجزائر شحنة غاز مسال إلى هولندا بلغت 68 ألف طن خلال ماي الماضي، في ظل سعيها إلى توسيع حصتها في الأسواق العالمية، بالتزامن مع استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الخليج عبر مضيق هرمز.

وتُعد هولندا من الدول الأوروبية التي نادرًا ما تستورد الغاز المسال الجزائري، إذ تعتمد بشكل رئيسي على الواردات الأمريكية، رغم أن أوروبا تبقى السوق الرئيسية لصادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال.

وأظهرت البيانات أن آخر شحنة جزائرية وصلت إلى هولندا كانت في ماي 2024 بحجم 76 ألف طن، فيما لا تستورد أمستردام عادة سوى شحنة أو شحنتين سنويًا من الجزائر.

ووفق المعطيات التاريخية لوحدة أبحاث الطاقة، بلغت واردات هولندا من الغاز المسال الجزائري نحو 1.1 مليون طن خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى غاية ماي 2026، وهي كمية تعادل تقريبًا ما تستورده هولندا خلال شهر واحد من مختلف الموردين.

وفي المقابل، وصل إجمالي واردات هولندا من الغاز المسال إلى 1.4 مليون طن خلال ماي 2026، جاءت الحصة الأكبر منها من الولايات المتحدة، بالنظر إلى مكانة البلاد كمركز إقليمي لتجارة الغاز والنفط في أوروبا.

كما استقبلت هولندا خلال الشهر ذاته 15 شحنة من الغاز المسال الأمريكي، لتصبح ثاني أكبر مستورد لهذا المصدر بعد مصر التي استقبلت 16 شحنة.

وعلى مستوى الوجهات المستوردة للغاز المسال الجزائري خلال ماي 2026، واصلت الدول الأوروبية تصدر القائمة، حيث جاءت فرنسا في المرتبة الأولى بواردات بلغت 234 ألف طن، تلتها تركيا بـ 203 آلاف طن، ثم إسبانيا بـ 200 ألف طن، وإيطاليا بـ 192 ألف طن، وكرواتيا بـ 76 ألف طن، ثم هولندا بـ 68 ألف طن، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الأخيرة بـ 61 ألف طن.

ورغم احتفاظها بصدارة المستوردين للشهر الثالث على التوالي، تراجعت واردات فرنسا من الغاز المسال الجزائري بنسبة 9.3 بالمائة، لتبلغ 234 ألف طن خلال ماي 2026، مقارنة بـ 258 ألف طن في الشهر نفسه من عام 2025.

كما سجلت تركيا انخفاضًا في وارداتها بنسبة 5.6 بالمائة، لتتراجع من 215 ألف طن في ماي 2025 إلى 203 آلاف طن خلال الشهر الماضي.

وفي المقابل، عادت إسبانيا إلى استيراد الغاز المسال الجزائري بعدما توقفت وارداتها منذ نوفمبر 2025، باستثناء شحنة واحدة استقبلتها في مارس 2026 بحجم 74 ألف طن، حيث بلغت وارداتها خلال ماي الماضي 200 ألف طن، لتحتل المركز الثالث بين أكبر المستوردين.

أما إيطاليا، فقد استوردت 192 ألف طن خلال ماي 2026، مقابل 216 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت كرواتيا واردات بلغت 76 ألف طن بعدما لم تستقبل أي شحنة جزائرية خلال ماي 2025.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الحضور القوي للغاز المسال الجزائري في السوق الأوروبية، مع توسع تدريجي في عدد الوجهات المستوردة وتعزيز مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة في المنطقة.