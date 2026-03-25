لاعبو “الخضر” يوجهون رسالة للجماهير قبل وديتي غواتيمالا والأورغواي (فيديو)

وجه لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم رسالة للجماهير قبل المبارتين الوديتين المرتقبتين أمام كل من غواتيمالا والأورغواي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني، على “فايسبوك”، مقطع فيديو، يتضمن تصريحات، لكل من لوكا زيدان، فارس شايبي وإبراهيم مازا وأمين غويري، وعادل بولبينة.

وطلب لاعبو “الخضر” من الجماهير الحضور بقوة لمساندة التشكيلة الوطنية، في المبارتين الوديتين، والبداية بمباراة يوم الجمعة أمام غواتيمالا.

ويعوّل لاعبو المنتخب على حضور جماهيري كبير لمساندة التشكيلة في المواجهتين الوديتين، وإعطاء الدعم اللازم لتقديم أداء في المستوى، في هذه المحطة التحضيرية الهامة، لكأس العالم 2026.