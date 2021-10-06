لاعبو غينيا بيساو يُصابون بِتسمّم غذائي في المغرب

تعرّض لاعبو وأعضاء الجهاز الفني وبعض مسؤولي منتخب غينيا بيساو لِتسمّم غذائي بِالمغرب مساء الثلاثاء، ونُقلوا إلى المستشفى للعلاج. عشية مباراة رسمية لِفريقَي البلدَين.

حدث ذلك بعد تناولهم لِوجبة العشاء بِأحد فنادق العاصمة المغربية الرباط، كما جاء في أحدث تقارير صحافة غينيا بيساو.

وأوضحت المصادر ذاتها أن لاعبي منتخب بلادها (عددهم 25) وأعضاء الجهاز الفني وبعض مسؤولي اتحاد الكرة المحلي وشخصيات من الوفد المُرافق للبعثة، ظهرت عليهم أعراض التسمّم الغذائي على غرار التقيّؤ والإسهال، بعد تناولهم لِوجبة العشاء بِالرباط.

وأضافت أن كل المُصابين نُقلوا إلى المستشفى للعلاج، مُشيرة إلى أن تنظيم المباراة يلفّه الجدل، بِسبب الوضعيتَين الصحية والنفسية المُتدهورتَيين للاعبي منتخب غينيا بيساو.

واختتمت تقول إن اتحاد غينيا بيساو لِكرة القدم في تواصل مع محافظ المباراة لِإبلاغه بِالأمر الخطير، لكن دون طائل.

ويُفترض أن يتبارى منتخب غينيا بيساو مع المضيف المغربي مساء الأربعاء، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2022.

وتحتضن العاصمة المغربية الرباط أطوار هذه المباراة، ضمن فوج يضمّ أيضا منتخبَي السودان وغينيا كوناكري.

ويتصدّر منتخب غينيا بيساو جدول الترتيب بِرصيد 4 نقاط، وتشغل المغرب المركز الثاني بِمجموع 3 نقاط، وتموقع غينيا كوناكري ثالثة بِنقطة واحدة، ويتذيّل منتخب السودان اللائحة بِلا شيء. بعد مرور جولتَين من عمر التصفيات.

وتنقص منتخبَي المغرب وغينيا كوناكري مباراة متأخّرة، حيث لعب كلاهما مواجهة واحدة فقط.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد الفوج إلى الدور الأخير من تصفيات مونديال 2022.