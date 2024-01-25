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رياضة

لاعب أرجنتيني سابق يُعالج في مستشفى الأمراض العقلية

الشروق الرياضي
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لاعب أرجنتيني سابق يُعالج في مستشفى الأمراض العقلية
ح.م
إزيكييل لافيتزي بِزيّ منتخب الأرجنتين.

أُدخل اللاعب الدولي الأرجنتيني المُتقاعد إزيكييل لافيتزي إلى مستشفى الأمراض العقلية، بِالعاصمة بيونس آيرس.

وتدهورت الوضعية النفسية للافيتزي (38 سنة) في الآونة الأخيرة، كما يُعاني من إدمان شرب الخمر.

وقال نجم هجوم فريقَي نابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا: “وضعيتي صعبة. لكن يجب أن أُعالج في مستشفى الأمراض العقلية. يجب أن أُعيد توجيه حياتي وعاداتي، ويجب أن أفعل كل هذا من أجل ابني. لقد تجاوزت الحدود. حاولت تنقية ذهني بِمُفردي، لكنّني لم أستطع. لم يكن هناك خيار سوى المجيء إلى هنا”.

ونشرت هذه التصريحات صحيفة “ليكيب” الفرنسية، في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، مُستندة إلى صحفي أرجنتيني. وأضافت أن الأطباء المعالجين فرضوا إجراءات صارمة على إزيكييل لافيتزي، على غرار التواصل هاتفيا لِفترة محدودة مع الأهل والأصدقاء ، والتقليل من عدد الزوّار الذين يأتون إلى المستشفى للتعرّف على حالته الصحّية، ومنعه من مشاهدة التلفزيون.

وسبق لِإزيكييل لافيتزي أن بلغ مع منتخب بلاده الأرجنتين نهائي كأس العالم 2014، ونهائي كأس أمريكا الجنوبية نُسختَي 2015 و2016، ونيل ذهبية أولمبياد 2008. فضلا عن تتويجات أخرى على مستوى الأندية، وجوائز فردية.

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