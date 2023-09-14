لاعب ألماني بالسعودية يعلن إسلامه وانتقادات تطال زوجته! 

بمجرد أن أعلن اللاعب الألماني روبرت باور، مدافع فريق الطائي السعودي، عن اعتناقه الإسلام، حتى بدأت الانتقادات اللاذعة تطال زوجته بسبب مظهرها.

ونشر اللاعب الألماني صورته وهو يصلي عبر “ستوري” حسابه على إنستغرام: “لكل من راسلني اليوم، ها أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، لقد مرت سنوات عديدة وأنا ممتن لكم جميعا لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي”.

وفي الوقت الذي هنأه الكثيرون على إسلامه ودعوا له بالثبات، هاجمه البعض بنشر صورة قديمة له رفقة زوجته، مرفقة بتعلق: “هل هذه زوجة مسلمة؟ لا يجوز أن تكشف عورتها وشعرها حرام”.

ما يعرف عن اللاعب الألماني أنه متزوج من امرأة مسلمة وترجح مواقع إخبارية أنها سعودية الجنسية، لديه منها 4 أطفال.

وانضم قلب الدفاع روبرت باور إلى الطائي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فيردر بريمن الألماني، لمدة موسم مع أفضلية التجديد.

وسبق للمدافع الألماني البالغ 28 عاما اللعب في دوريات ألمانيا وروسيا وبلجيكا خلال السنوات الـ6 الماضية.

ويستعد فريق الطائي لمواجهة نظيره فريق الحزم يوم السبت المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق الطائي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات.