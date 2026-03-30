لاعب دولي “يُسائل” بيتكوفيتش لِعدم جلبه لِتربّص مارس

وجّه لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ “رسالةً” إلى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وتأتي هذه الرّسالة غير المباشرة، على خلفية عدم استدعائه لِنهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر الماضي، وتربّص مارس الحالي بِإيطاليا.

وقال متوسط الميدان نبيل بن طالب: “أبذل أقصى المجهودات يوميا للعودة إلى المنتخب الوطني، والحصول على فرصة اللعب في كأس العالم. ولا أملك إلا التأثير على قرار المدرب من خلال تقديم أداء جيّد”.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لِصحيفة “لا فوا دو نور” الفرنسية، ونشرت تفاصيلها، الإثنين: “أشعر أنني في أفضل حالة ممكنة”.

ويعلم نبيل بن طالب جيّدا أن التربص الحالي يجعل بيتكوفيتش وقد رسم بِنسبة كبيرة ملامح قائمة لاعبي منافسة كأس العالم، التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

ولم يُشارك بن طالب مع “الخضر” منذ الـ 14 من أكتوبر الماضي، زمن تنظيم مواجهة الضيف الأوغندي في تصفيات المونديال.

وتحت إمرة بيتكوفيتش، شارك اللاعب البالغ من العمر 31 سنة في عشر مقابلات، يوجد بينها سبعة لقاءات خاضها أساسيا. وسجّل هدفا، كما وزّع تمريرة حاسمة.

ويعجّ خط وسط “محاربي الصحراء” بالمواهب والكفاءات، وهو ما يجعل أمر تدوين اسم في القائمة ضمن هذا المنصب مهمة صعبة جدا.

وفي الموسم الحالي، خاض نبيل بن طالب 33 مباراة بِزي نادي ليل، في بطولة فرنسا وكأس هذا البلد والدوري الأوروبي. وأمضى هدفَين، كما وزّع مثلهما من التمريرات الحاسمة.