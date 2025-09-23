لاعب نادي الوكرة بركان في صدارة ترتيب الهدافين

البطولة القطرية:

اعتلى المهاجم الجزائري لنادي الوكرة القطري، رضوان بركان، صدارة ترتيب هدافي البطولة القطرية لكرة القدم برصيد خمسة أهداف، مع نهاية الجولة الخامسة.

وكان بركان قد تألق السبت بتسجيله ثنائية في مباراة فريقه أمام السد التي انتهت بالتعادل (2-2)، علما أنه ضيع ركلة جزاء في بداية اللقاء كانت ستمنحه فرصة تسجيل ثلاثية.

وتألق بركان (22 سنة) الموسم الماضي بألوان شبيبة القبائل، حيث سجل 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 30 مباراة في جميع المنافسات، مساهما في احتلال “الكناري” للوصافة.

ورغم تمسك إدارة النادي بخدماته في تشكيلة المدرب الألماني جوزيف زينباور، فضل اللاعب خوض تجربة جديدة، إذ كان محط اهتمام نادي زولت فاريغيم البلجيكي قبل أن يقتنع بالعرض المقدم من نادي الوكرة.

ويحتل فريق الوكرة المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بفارق خمس نقاط عن المتصدر الشمال الذي يضم في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح.