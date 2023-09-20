لا بطاقة رمادية لسماسرة السيّارات الجديدة

تعليمة تحظر معالجة البلديات لملفات ترقيم مركبات الوكالة

سارعت الحكومة إلى فرض إجراءات جديدة تمنع “البزنسة” والمضاربة غير المشروعة بالمركبات الجديدة، التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة رغم فتح باب الاستيراد، وذلك بسبب احتكارها من طرف المضاربين.

وأعقبت تعليمة وزارة العدل للغرفة الوطنية للموثّقين، والتي تمنع تحرير عقود الوكالة للسيارات الجديدة، مؤقّتا، مراسلة أخرى موجّهة من ولاة الجمهورية إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية تمنع، مؤقّتا، معالجة ملفات ترقيم المركبات المقتناة بالوكالة.

الإجراء يهدف للحد من ظاهرة المضاربة بالمركبات المسوّقة من طرف الوكلاء

وحسب تعليمة مستعجلة تلقت “الشروق” نسخة منها، موجّهة من ولاة الجمهورية إلى رؤساء الدوائر، للتبليغ لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، تحت عنوان “المضاربة في السيارات الجديدة المقتناة لدى الوكلاء المعتمدين” بناء على تعليمة وزارية تحمل ترقيم 13 ألف و425 مؤرخة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، وفي إطار الحد من ظاهرة المضاربة في السيارات الجديدة المسوّقة من طرف الوكلاء المعتمدين، “يشرّفني أن أطلب منكم دعوة المكلّفين بملف ترقيم المركبات الامتناع عن معالجة أيّ ملف طلب ترقيم مودّع، يتضمّن عقد بيع محرّر بموجب وكالة من طرف الموثّقين خاص بمركبة جديدة مقتناة لدى وكيل السيارات ابتداء من تاريخ 26 أوت المنصرم”.

وتضيف التعليمة، التي حملت طابع “هام للغاية ومستعجل جدا”، أن هذا المنع يعتبر إجراء ظرفيا وتحفظيا ومؤقتا يُرفع فور توفّر الظروف الملائمة، مردفة “كان الأمين العام لوزارة العدل قد راسل السيد رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين، لتوجيه تعليمات صارمة إلى كافة السيدات والسادة الموثّقين بضرورة الامتناع عن إبرام عقود بيع بموجب وكالة للمركبات الجديدة المقتناة لدى الوكلاء”.

مراسلة من الولاة: القرار تحفظي ومؤقت ويُرفع فور توفّر الظروف الملائمة

وسبق لوزارة العدل أن دعت المُوثقين لوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي، بهدف وضع حد لعمليات السمسرة في السيارات الجديدة، كما وجّهت الغرفة الوطنية للموثقين مراسلة لرؤساء الغرف الجهوية، تقضي بالامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة.

وأكدت المراسلة، المؤرخة في 29 أوت المنصرم، على ضرورة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت وذلك في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، ويتمثل المنع في الوكالة التي يُبرمها مشتري السيارة مباشرة بعد إخراجها من الوكيل المعتمد، أي قبل حصوله على البطاقة الرمادية.

ويقول رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين، رمضان بوقفة، في تصريح لـ”الشروق”، إن المراسلة تضمّنت قرارا يهدف إلى تفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية، ومن شأن هذا الإجراء أن يُعرقل عمليات “البزنسة” في السيارات الجديدة، أو ما يُصطلح على تسميته بالمضاربة غير المشروعة.

ويضيف بوقفة، أن الموثقين ملتزمون بتنفيذ كل ما جاء في التعليمة في إطار انخراطهم مع مساعي السلطات العليا للبلاد لمكافحة المضاربة غير المشروعة، وشرعوا في تطبيقها فوريا بمجرد استلامهم مراسلة وزارة العدل.