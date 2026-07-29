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خلال الموسم الدراسي المقبل 2026-2027

“لا حذف” لأي مادة دراسية لجميع شُعب التعليم الثانوي

الشروق أونلاين
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“لا حذف” لأي مادة دراسية لجميع شُعب التعليم الثانوي
أرشيف
مؤسسة تعليمية ثانوية

سيدرس تلاميذ التعليم الثانوي، خلال الموسم الدراسي المقبل، جميع المواد، دون حذف أي مادة. وينطبق هذا على جميع الشُعب، حسب ما أكدته وزارة التربية الوطنية مساء الأربعاء.

وجاء في بلاغ للوزارة، حول الترتيبات البيداغوجية المتخذة للموسم الدراسي 2026-2027، أنه سيتمّ الاستمرار في نظام الجذع المشترك في التعليم الثانوي. مع:

  • الحفاظ على دراسة التلميذ لجميع المواد المبرمجة سابقا، بالنسبة لجميع الشعب، دون حذف أي مادة،
  • وبرمجة توزيع تدريس محتوى بعض المواد خلال السنتين الأولى والثانية ثانوي”، يوضح البلاغ.

وتماشيا مع تخصص كل شعبة، تم توسيع الحجم الساعي للمواد الرئيسية في التخصص، في السنة الثالثة ثانوي. من أجل منح حجم ساعي أكبر للأعمال التطبيقية وحلول التمارين.

إلى جانب ذلك، ستتمّ إضافة مادة الاعلام الآلي لشعبتي الرياضيات والهندسة (تقني رياضي سابقا) في السنة الثالثة من التعليم ثانوي.

أما في مرحلة التعليم الابتدائي، فقد أكدت الوزارة الاستمرار في ضمان تدريس لغتين أجنبيتين على الأقل. مع:

  • تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية، ببرمجة تدريسها ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي،
  • وتدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي.

كما سيتمّ الاستمرار في نفس نمط التدريس، بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط. مع تعزيز تدريس الإنجليزية في هذه المرحلة، برفع حجمها الساعي ومعاملها.

الحجم الساعي الأسبوعي ومعاملات المواد التعليمية في مرحلة التعليم المتوسط

الحجم الساعي الأسبوعي ومعاملات المواد في السنة الأولى ثانوي

الحجم الساعي ومعاملات المواد حسب كل شعبة

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