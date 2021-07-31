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رياضة

لا خوف على آدم الوناس

علي بهلولي
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لا خوف على آدم الوناس

لا تبعث إصابة اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس متوسط ميدان هجوم فريق نابولي الإيطالي، على القلق.

وكان آدم الوناس قد اضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان مساء السبت، بعد 17 دقيقة فقط من دخوله بديلا لِأحد زملائه، في المباراة الودّية التي جمعت فريقهما نابولي والمُنافس نادي بايرن ميونيخ الألماني. إثر شعوره بِآلام في الكاحل الأيمن.

وقال الإعلامي الإيطالي كارلو ألفينو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سهرة السبت، إن إصابة آدم الوناس بسيطة ولا تدعو إلى القلق.

وبِدوره، قال آدم الوناس في ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعد نهاية المباراة: “واحد، إثنان، ثلاث.. تحيا نابولي!”، محتفلا بِفوز فريقه بِثلاثية نظيفة على العملاق البافاري. وما يوحي أن إصابته ليست خطيرة.

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