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رياضة

لا خوف على المدافع عطال

علي بهلولي
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لا خوف على المدافع عطال
ح.م

شارك اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، في كامل أطوار مباراة فريقه أضنة سبور والضّيف نادي كاراغومروك التركيَين.

وكان المدافع عطال قد تعرّض لِإصابة في مباراة فريقه أضنة سبور مع المُضيّف طرابزن سبور، السبت قبل الماضي.

وتبّين بعد ظهيرة الإثنين أن هذه الإصابة ليست خطيرة، وفاز فريق أضنة سبور بِهدف لِصفر على نادي كاراغومروك، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة التركية.

وفي الطرف المُقابل، شارك الجناح سفيان فغولي أساسيا، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 76، وحينها كان فريقه كاراغومروك مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

ويجمع فريق أضنة سبور 35 نقطة في المركز الـ 10، ويشغل نادي كاراغومروك الرّتبة الـ 16 بِرصيد 29 نقطة.

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