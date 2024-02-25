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رياضة

عطال يُصاب مرّة أُخرى

علي بهلولي
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عطال يُصاب مرّة أُخرى

عاد اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال بعد ظهيرة الأحد، لِيسقط مُجدّدا في فخّ الإصابة.

واضطرّ المدافع عطال إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 34، من عمر مباراة فريقه أضنة سبور والمُضيّف نادي طرابوزن سبور، لِحساب الجولة الـ 27 من منافسة البطولة التركية.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لا تزال المباراة جارية. فيما لم تُصدر إدارة نادي أضنة سبور التركي بعد بيانا بِشأن نوعية إصابة عطال، ومدى خطورتها من عدمها.

وظلّت الإصابة لصيقة بِيوسف عطال، فمثلا في الموسم الماضي، سقط في فخّها ستّ مرّات. فغيّبته عن الميادين لِفترة 155 يوم، كما أبعدته عن خوض 23 مباراة رسمية، سواء على مستوى نادي نيس الفرنسي أو المنتخب الوطني الجزائري.

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