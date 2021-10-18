لا شيء رسمي بخصوص عودة الجمهور للملاعب ومستعد للترشح مجددا!

رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار:

أوضح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم بالتفويض، عبد الكريم مدوار، بأن هيئته لم تتلق أي وثيقة رسمية بخصوص العودة المحتملة للجماهير للملاعب بعد منعهم لمدة 19 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك قبل أقل من أسبوع عن انطلاق الموسم الجديد.

وصرح المسؤول الأول للهيئة الكروية للمنافسة قائلا: “إلى تاريخ اليوم، لم تتلق الرابطة المحترفة أي وثيقة رسمية تتعلق بالعودة المحتملة للجماهير للملاعب، عشية إعطاء إشارة انطلاق الموسم الكروي الجديد. اتخاذ مثل هذا القرار يبقى من اختصاص وزارة الصحة، التي ستتصل من جهتها بوزارة الشباب والرياضة”، وسينطلق الموسم الكروي الجديد 2021-2022 يوم الجمعة المقبل بمباراة شباب قسنطينة – مولودية وهران، فيما برمجت أربع مباريات ليوم السبت وأجلت أربع مباريات أخرى بسبب المنافسات الإفريقية للأندية.

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ويضيف مدوار قائلا: “نحن على مقربة من الموسم الجديد.. كل شيء جاهز على المستوى التنظيمي من أجل ضمان السير الجيد للمنافسة، لم نتخذ إجراءات جديدة، ونسعى لأن نجعل موسم 2021-2022 ناجحا”، وبخصوص تأهيل الملاعب، أوضح المتحدث أن لجنة المعاينة “قامت يوم الأحد بزيارة تفقدية لملعب قسنطينة، قبل الانتقال يوم غد الأربعاء إلى ملعب الشلف وربما كذلك إلى ملعب براكني بالبليدة”.

من جهة أخرى وبخصوص انعقاد الجمعية العامة الانتخابية التي كانت مقرّرة قبل انطلاق الموسم الكروي، حسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، شرح مدوار بأنها “ستنعقد بعد المصادقة على القوانين الأساسية للرابطات الثلاث (الرابطة المحترفة، ورابطة الهواة ورابطة ما بين الجهات)”.

ويقول رئيس الرابطة بالتفويض في هذا السياق: “لقد تم تكليفي من طرف المكتب الفدرالي السابق والحالي بتسيير شؤون الرابطة المحترفة، على غرار كل رابطات كرة القدم.. ستنتهي مهمتي عقب انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية والتي تكون متبوعة بالجمعية العامة الانتخابية”، أخيرا وفي سؤال يتعلق بنيته في الترشح لعهدة جديدة على رأس الرابطة، فضّل مدوار إبقاء الشكوك، غير مستبعد فكرة ترشحه، وختم يقول: “خلال عهدتي الأولى، طرأت عدة أحداث من بينها جائحة كوفيد-19، وهو ما أثر على سير البطولة وبالتالي على السير الحسن للرابطة المحترفة.. حاليا، لم أتخذ بعد أي قرار، لكن لو تسنح لي إمكانية الترشح لعهدة جديدة، سأعمل جاهدا على أن أكون في مستوى التطلعات”.