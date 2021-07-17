الموسم الكروي القادم ينطلق في شهر أكتوبر

رئيس لجنة كرة القدم المحترفة بالفاف ياسين بن حمزة:

بطولة بـ18 فريقا أو مجموعتين من 9 أندية الموسم المقبل

أكد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ورئيس لجنة كرة القدم المحترفة، ياسين بن حمزة، أن انطلاق الموسم الكروي 2021-2022، سيكون ”خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر”.

وصرح بن حمزة على أمواج الإذاعة الوطنية: ”انطلق الموسم الحالي في شهر نوفمبر الفارط. في ما يخص الموسم القادم، اتصلنا بالفنيين والأطقم الطبية من أجل معرفة الفترة الخاصة براحة الأندية، لدينا بعض الاقتراحات ونتطلع لمباشرة الموسم قبل شهر نوفمبر، أي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر”.

وعقدت لجنة كرة القدم المحترفة ثاني اجتماع لها تحت رئاسة الدكتور ياسين بن حمزة، أين تم تطرق للعديد من النقاط على غرار الوضيعة الحالية للبطولة المحترفة لكرة القدم 2020-2021، وتحضيرات موسم 2021-2022. وكأول قرار، تم توقيف بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، (فئة الرديف) في ختام الجولة الـ 31 التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف نفس المصدر: ”لدينا بعض الاقتراحات فيما يتعلق بكأس الجزائر وكأس الرابطة. سيكون من الصعب برمجة كأس الجزائر في الوقت الذي نبقى فيه بقية الأقسام متوقفة. علينا أيضا دراسة إمكانية خوض كأس الرابطة. كما نحن مجبرين على إيجاد الحلول اللازمة في ما يخص بالأندية التي تخوض المنافسات القارية. سنعمل من أجل إنهاء موسم 2021-2022 في شهر جويلية”.

في ما يتعلق بنظام المنافسة للموسم المقبل، أكد الدكتور أنه سيتم اقتراح فكرتين لأعضاء المكتب الفدرالي خلال الاجتماع الشهري المقبل.

وقال نفس المصدر: ”هدفنا يتمثل في وضع صيغة نظام مخففة، وبهذا سيكون اقتراح مجموعتين أين تضم كل مجموعة 9 أندية والتي سنكون في أحسن رواق باعتبار أن عدد المباريات سيتقلص إلى 16 جولة بالإضافة إلى دورة اللقب. أما الاقتراح الثاني يتعلق ببطولة كلاسيكية بـ18 فريقا بخوض 34 جولة مع برنامج مكثف. وسيكون القرار الأخير للمكتب الفدرالي،إذا اختار المكتب الفدرالي الصيغة الأولى، سيتم اقتراحها على أعضاء الجمعية العامة”.ومن جهة أخرى، أكد يسين بن حمزة بأنه تم إرسال قائمة أولية تضم 8 أندية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) من أجل المشاركة مبدئيا في رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وعن الموسم الجاري، قال نفس المصدر بأن الأولوية هي الوصول إلى 35 جولة إلى غاية 31 من شهر جويلية. وقال أيضا: ”لقد طلبنا بخوض اللقاءات المتأخرة خاصة المتعلقة بشبيبة القبائل من أجل تسوية الرزنامة. الأولوية هي الوصول إلى 35 جولة إلى غاية 31 من شهر جويلية. هناك مشكل تاريخ نهائي كأس الرابطة والتي نأمل برمجته قبل نهاية الشهر وتحديد أول ممثل في كأس الكونفدرالية”. ولم يستبعد بن حمزة فكرة العودة لصيغة البطولة بـ16 فريقا ابتداء من موسم 2022-2023.