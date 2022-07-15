لا طرد للتلاميذ دون سن 16 مهما كانت المبررات

أمرت مديريات التربية للولايات، بمنع طرد التلاميذ دون سن 16 مهما كانت المبررات، مع الترخيص لهم بإعادة السنة، وذلك من خلال الالتزام بالتطبيق الصارم لفحوى القانون رقم 08/04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية والذي يضمن حق التمدرس للجميع دون استثناء.

وجهت مصالح التنظيم التربوي بمديريات التربية للولايات، تعليمة لمديري المتوسطات والثانويات ومديري مؤسسات التعليم الخاصة، وذلك تزامنا مع الشروع في إنجاز أعمال نهاية السنة الدراسية الجارية 2021/2022، تحثهم من خلالها على أهمية التقيد الصارم بمضمون المادة 12 من القانون رقم 04/08 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، إذ أمرت بمنع طرد أي تلميذ دون سن 16 “إلى غاية نهاية السنة المدنية 31 ديسمبر”، إلى الشارع مهما كانت المبررات أو الأسباب، وذلك لعدم استيفائهم السن القانونية للتعليم الإلزامي المضمونة لهم دستوريا، مع ضرورة منحهم فرصة لإعادة السنة الدراسية بشكل عادي، خاصة بالنسبة للذين لم تسبق لهم الإعادة في الطور. فيما دعت رؤساء المؤسسات التربوية الذين وقعوا في أخطاء مماثلة إلى الاستعجال لاستدراك الأمر ومعالجته تفاديا لتفاقمه.

وحذرت، نفس المصالح رؤساء المتوسطات والثانويات، من توجيه هؤلاء التلاميذ أي “المولودين سنة 2006” إلى الحياة العملية، فيما شددت بالمقابل على أن مدة التمدرس الإلزامي بالنسبة للتلاميذ من أصحاب الهمم “من ذوي الاحتياجات الخاصة” تمتد بسنتين كاملتين.