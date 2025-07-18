لا عروض فنية من دون ترخيص قانوني

الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

دعا الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (ONDA) منظّمي مختلف التظاهرات الثقافية والفنية في الجزائر، إلى ضرورة الامتثال للقوانين المتعلقة بحماية حقوق المؤلف، والتقيد بإجراءات الحصول المسبق على رخصة تبليغ المصنفات إلى الجمهور، قبل أي عرض أو استغلال للأعمال الموسيقية، الأدبية، السمعية البصرية، الدرامية أو الفنية.

وأوضح الديوان في بلاغ توعوي وجّهه إلى الجهات الثقافية والفنية، أن هذا الترخيص القانوني يضمن تنظيم النشاطات الثقافية والفنية في إطار قانوني منظم، كما أنه يُعدّ مساهمة فعالة في تشجيع الإبداع الوطني من جهة ودعم حقوق الفنانين والمبدعين الجزائريين من جهة أخرى. ويأتي هذا التذكير في سياق حرص الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على تعزيز ثقافة احترام الملكية الفكرية، خصوصًا في ظل تزايد تنظيم الفعاليات والعروض المفتوحة للجمهور من دون الاكتراث بالقوانين التنظيمية التي ينص عليها الديوان، حيث شدد الديوان في هذا الشأن، على أن دفع الإتاوات المستحقة لقاء استغلال المصنفات الفنية هو حق مادي قانوني لأصحابها، كما أنه يُعد خطوة أساسية نحو ترسيخ مناخ ثقافي عادل ومستدام في الجزائر، فيما أكدت المؤسسة في ختام بيانها، أنها تضع وكالاتها الجهوية عبر مختلف ولايات الوطن تحت تصرف المنظمين، من أجل تسهيل عملية الحصول على التراخيص اللازمة ومرافقة التظاهرات بما يضمن حماية الحقوق وتقدير جهود المبدعين وإرساء الأطر التنظيمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي اقرها الديوان لصالح المبدعين.