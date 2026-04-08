لا قطع الكهرباء عن المواطنين بسبب فاتورة واحدة فقط!

وزارة الطاقة تؤكد على حماية القانون للزبائن المنزليين:

منعت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قطع التيار الكهربائي عن المواطنين بسبب فاتورة واحدة فقط، مؤكدة أن الانقطاع لا يتم إلا بعد الفاتورة الثانية واستنفاد جميع إجراءات الإخطار والتنبيه.

وأكدت الوزارة، في رد رسمي على سؤال كتابي، للنائب بلعالم أحمد، عن حالات قطع الكهرباء المفاجئ، أن القانون يحمي الزبائن المنزليين من الانقطاع الفوري للطاقة بسبب عدم تسديد فاتورة واحدة فقط.

وجاء في الرد، الذي صدر عن الوزير مراد عجال بتاريخ 25 مارس 2026، أن قطع التيار الكهربائي لا يتم إلا بعد فشل تسديد الفاتورة الثانية، وبعد استنفاد جميع إجراءات الإخطار والتنبيه المعتمدة. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى مراعاة الظروف الاجتماعية للزبائن مع ضمان استمرار الخدمة العامة للطاقة.

وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين التزامات المواطنين وتسديد الفواتير، وبين ضمان استمرارية وجودة الخدمة الكهربائية لجميع الزبائن.

كما شددت وزارة الطاقة على حرصها الدائم، بالتنسيق مع شركة سونلغاز، على تطبيق التنظيمات المعمول بها ومعاملة المواطنين بعدالة وإنصاف، مع المحافظة على استمرارية وجودة تزويد الكهرباء.

هذا التأكيد يأتي بعد شكاوى عديدة من المواطنين حول انقطاع الكهرباء المفاجئ، ويضع حدا للتقارير المتداولة حول قطع الكهرباء بسبب فاتورة واحدة، ويؤكد التزام الدولة بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.