“لا ملوك” تجتاح الشوارع.. ملايين يتظاهرون ضد ترامب والحرب على إيران

خرج ملايين الأمريكيين في تظاهرات حملت شعار”لا ملوك”، احتجاجا على سياسة ترامب والحرب على إيران فيما شهدت عواصم عالمية تظاهرات مماثلة.

ونقلت وسائل إعلام دولية صورا لملايين الأشخاص في أمريكا وأوروبا خرجوا أمس السبت، ضد الحرب الدائرة في إيران والإجراءات التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت حركة “لا ملوك” المنظمة للتجمعات التي شملت مناطق في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، أنها حشدت ثمانية ملايين متظاهر على الأقل، في رقم قياسي.

وقالت الحركة في بيان “تجمّع ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص اليوم في أكثر من 3300 تظاهرة نُظمت في الولايات الخمسين” فيما لم تُصدر السلطات الأميركية أي أرقام رسمية.

وفي سانت بول، احتشد الآلاف متلاصقين في حديقة مبنى الكابيتول بالولاية والشوارع المحيطة، رفع البعض منهم العلم الأمريكي مقلوبا، في إشارة تاريخية تعبّر عن حالة الخطر والاضطراب.

في المقابل وصف البيت الأبيض المظاهرات، بأنها نتيجة “شبكات تمويل يسارية” بوجود القليل من الدعم العام الحقيقي.

“لا ملوك” تصل إلى عواصم العالم

وتزامنا مع التظاهرات في الولايات المتحدة، نُظّمت أيضا مسيرات ضد الرئيس الأمريكي في أكثر من 12 دولة، من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية وأستراليا.

وفي روما، رفع المتظاهرون لافتات منددة بالهجمات الأمريكية والصهيونية على إيران، داعين إلى “عالم بلا حروب”. وفي لندن، رفع المحتجون لافتات كتب عليها “أوقفوا اليمين المتطرف” و”واجهوا العنصرية”.

وبدأت الاحتجاجات بتجمع في العاصمة الفرنسية باريس صباح أمس السبت. وتجمع عدة مئات من الأشخاص وأغلبهم أمريكيين يعيشون في فرنسا إلى جانب النقابات العمالية الفرنسية ومنظمات حقوق الإنسان، عند ساحة الباستيل، فيما شوهدت اللافتات المعارضة لترامب وعليها عبارة “الحرب من أجل الأرباح… قواتنا ليست للبيع” و”عندما يصبح الظلم قانونا، تصبح المقاومة واجبا”.