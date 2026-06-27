“لا ندم على مؤامرة خيخون 1982 ولن نعتذر”

اللاعب النمساوي السابق هانز كرانكل يؤكد:

أثار الأسطورة النمساوية هانز كرانكل عاصفة من الجدل في الأوساط الكروية العالمية والجزائرية، بعد تصريحاته الأخيرة لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، والتي أكد فيها بوضوح أنه لا يشعر بأي ندم، ويرفض تقديم أي اعتذار عن المباراة التاريخية والمثيرة للجدل ضد ألمانيا الغربية في مونديال إسبانيا 1982، والمعروفة كرويا بـ”مؤامرة خيخون”، والتي تسبّبت في إقصاء المنتخب الجزائري عمدا من الدور الأول.

وتأتي تصريحات كرانكل، المحلل الحالي لشبكة “ORF” النمساوية والمهاجم السابق لنادي برشلونة، بالتزامن مع المواجهة التي لعبت فجرا بين المنتخبين النمساوي والجزائري في نهائيات كأس العالم 2026، لتعيد إلى الواجهة واحدة من أبشع صفحات التاريخ الرياضي التي غيرت قوانين اللعبة لتعلب مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد منعا للتلاعب.

ولأول مرة، كشف كرانكل عن تفاصيل ما دار بين اللاعبين فوق أرضية الميدان بعد تقدم ألمانيا بهدف هورست هروبيش في الدقيقة العشرين، مؤكداً أن الاتفاق على إنهاء المباراة بنتيجة (1-0)، وهي النتيجة الوحيدة التي تؤهل ألمانيا والنمسا معا وتطيح بالجزائر، تم الترتيب له بين الشوطين بشكل لحظي.

وقال كرانكل، في حديثه لمبعوث الصحيفة الفرنسية في مدينة لينتز النمساوية، إنه في الشوط الأول كان كل شيء طبيعيا، لكن الفريقين تجمّدا عن اللعب في الشوط الثاني، مشيرا إلى أنه بعد الاستراحة، جاء إليهم النجم الألماني بول برايتنر وقال لهم حرفياً: “لن ترغبوا بالتأكيد في تسجيل هدف التعادل.. لقد تأهلنا وتأهلتم أنتم أيضاً، الأمر في الجيب”، وكان ردهم: “موافقون”.

واعترف المهاجم النمساوي السابق بأن المشهد كان مخزياً ومحرجاً للجماهير التي تواجدت في الملعب آنذاك، موضحاً أنه يفهم تماماً سبب غضب الناس، فالإيقاع كان حقاً لا يطاق للمشاهدة، وأنهم تمادوا كثيراً في تمرير الكرة لبعضهم البعض لدرجة استمرت لفترة أطول من اللازم. ورغم هذا الاعتراف الصريح بالترتيب الميداني لإيقاف اللعب، رفض كرانكل تقديم أي اعتذار للشعب الجزائري أو للجماهير الرياضية، مبرراً ذلك بالإرهاق البدني الكبير والخوف من خسارة التأهل.

وصرح كرانكل بحسم أنه لا يرى أي سبب يدعو للاعتذار، كون فريقه قاتل قبلها وقدم كل ما لديه، ثم خفّض الإيقاع بشكل منطقي لينتهي اللقاء بنتيجة تناسب الجميع، مطالباً الجماهير بأن تضع نفسها في مكان اللاعبين آنذاك، ومؤكداً أنه لم يكن هناك أي اتفاق مسبق قبل المباراة، بل ولد الأمر في الملعب لأن الفريقين أدركا أن لديهما الكثير ليخسراه، ومشدداً على أن العواطف كانت في ذروتها، لكن لم يكن لديهم ما يلومون أنفسهم عليه، فالأمر لم يكن يتعلق سوى بالرهان الرياضي.