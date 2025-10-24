لتعزيز حضورها الرقمي.. الجزائر تطلق مشروع الكابل البحري “ميدوسا”

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، الخميس، على إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق مشروع الكابل البحري للألياف الضوئية “ميدوسا Medusa”، الذي يعزز حضور الجزائر في البنية التحتية الرقمية.

وحسب بيان للوزارة الوصية، فإن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التموين بالإنترنيت وتعزيز مكانة الجزائر كقطب محوري في البنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية، وكحلقة وصل رئيسية بين أوروبا وإفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ويمتد الكابل البحري “ميدوسا” على مسافة تفوق 8700 كيلومتر، ويربط أكثر من 10 دول متوسطية إذ يُعتبر هذا المشروع أحد أهم مشاريع الربط البحري في المنطقة، بفضل سعته العالية التي تصل إلى 20 تيرابيت في الثانية لكل زوج من الألياف، ما يجعله رافعة حقيقية لتعزيز الاتصال الرقمي العابر للحدود.

وتتضمن الشبكة الجزائرية في إطار هذا المشروع نقطتي هبوط رئيسيتين بكل من الجزائر العاصمة ومدينة القل (ولاية سكيكدة)، حيث سيتصل الكابل بمحطات رئيسية في جنوب أوروبا، على مسافات تصل إلى 900 كيلومتر، مما يمنح الجزائر منافذ بحرية متعددة تُعزز من استقلالية شبكاتها الدولية.

واعتبر البيان أن مشروع “ميدوسا” يمثل نقلة نوعية لقطاع الاتصالات في الجزائر، إذ سيساهم في تعزيز جودة وسرعة خدمات الإنترنت الوطنية، تحسبا للنمو المرتقب لخدمات الجيل الخامس وخدمات الحوسبة السحابية، كما يعزز أمن الشبكات الرقمية وجودتها من خلال تنويع مسارات الربط البحري وتخفيف الضغط على الكوابل الحالية.

للإشارة، فإن الجدول الزمني لمشروع “ميدوسا” في مُجمله يمتد على مراحل بدأت منذ سنة 2020، مع مرحلة التصميم والتعاقد، وصولاً إلى مرحلة الإنشاء بين عامي 2023 و2026. ومن المنتظر أن تدخل منطقة غرب المتوسط التي تشمل الجزائر في المرحلة التالية، على أن يتم تشغيل الجزء الشرقي من المشروع نهاية سنة 2026، فيما سيتم التشغيل الكلي مطلع سنة 2027.