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الجزائر

لجنة إعداد قانون الانتخابات في ليبيا تؤكد أنها غير معنية بالحوار الجاري في المغرب

الشروق أونلاين
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لجنة إعداد قانون الانتخابات في ليبيا تؤكد أنها غير معنية بالحوار الجاري في المغرب

أعلنت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية في ليبيا، الخميس، أنها غير معنية بالحوار الموازي الذي تجري مداولاته بالمغرب ولن تلتزم بنتائجه.

وأكدت اللجنة في بيان تداولته وسائل الإعلام؛ أنها ” لن تقبل أن يعرض في القاعة، إلا العمل الذي تقدمه اللجنة المكلفة من القاعة”.

وأعربت اللجنة في بيانها “عن استغرابها الشديد؛ من تشكيل لجنة أخرى موازية من قبل رئيس مجلس النواب ذهبت للاجتماع في المغرب مع مجلس الدولة دون علمها ودون التشاور معها من قبل المجلس أو حتى إعطائها علم بالأمر”.

وشدد البيان على أن لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية قد تم إقرارها داخل القاعة وصدر بشأنها قرار مجلس النواب تحت رقم 6 لسنة 2021 وهي مشكلة كل الدوائر الانتخابية فلا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها من قبل الرئاسة وتكليف غيرها عبر قرار يُخالف القاعة.

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التعليقات
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  • مغاربي

    المخزن المتصهين اصبح بؤرة لنشر الفتنة والفوضى في المنطقة فقد صار اداة طيّعة وخدومة للسادة الصهاينة واعتقد ان نهاية حكمه باتت قريبة فقد بدأت بوادرها تظهر وهي تتوسع يوما بعد اخر والشعب المغربي الاصيل يزيد استياؤه من المخزن يوما بعد يوم

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