لجنة الأهلة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447ه في الجزائر

أعلنت لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الخميس، يوم الجمعة 20 مارس 2026م أول أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر. لثبوت رؤية هلال شوال في 3 ولايات.

وجاء في بيان اللجنة:”نظرا لثبوت الرؤية الشرعية لهلال شوال في ولايات عنابة والوادي واولاد جلال. نعلن أن يوم عيد الفطر 1 شوال 1447ه سيوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026م”.

كما أعلنت لجان التحرّي في كل من سلطنة عُمان ومصر والأردن وسوريا وتونس والمغرب مساء الخميس، أن غدًا الجمعة 20 مارس 2026م سيكون أول أيام عيد الفطر. بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1447هـ.

أما إندونيسيا وبنغلاديش وماليزيا وسنغافورة وبروناي، فقد ذهبت إلى إتمام شهر رمضان يوم الجمعة. ليكون عيد الفطر يوم السبت 21 مارس 2026، لعدم إمكانية رؤية هلال شوال لديها مساء الخميس.

من جهتها، أعلنت المحكمة العليا السعودية يوم الأربعاء، أن الخميس 19 مارس 2026، هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان 1447ه. وأن يوم الجمعة 20 مارس هو يوم عيد الفطر المبارك.

وكذلك كان الأمر بالنسبة لقطر والإمارات والبحرين والكويت واليمن وفلسطين ولبنان والعراق (ديوان الوقف السنّي) والسودان.