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رياضة
قيس سعيّد يشدد على ضرورة ألا تتكرر أعمال الشغب في المناسبات الرياضية

لجنة الانضباط للكاف تجتمع الخميس للنظر في ملف الترجي والقبائل

ع. ع
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لجنة الانضباط للكاف تجتمع الخميس للنظر في ملف الترجي والقبائل

كشف مصدر مسؤول من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن اللجنة ستجتمع الخميس للنظر في ملف مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل.

وأشار المصدر أن أعضاء اللجنة لم يتلقّوا حتى الآن التقارير الخاصة بمباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل، وأن اللجنة ستجتمع اليوم لدراسة كل التقارير قبل اتخاذ القرارات اللازمة من ثم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ القرار المناسب.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد قد شدد على ضرورة ألا تتكرر أعمال الشغب في المناسبات الرياضية، كما حدث في مباراة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل خلال زيارته مقر وزارة الداخلية التونسية. وشدد على أن “الثغرات التي حصلت في تأمين بعض المقابلات الرياضية مؤخرا يجب ألا تتكرر مستقبلا”.

وكانت مباراة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، شهدت أعمال شغب، حيث تأخر الشوط الثاني من المباراة، التي أقيمت على ملعب “حمادي العقربي” في رادس قرب تونس العاصمة، قرابة 40 دقيقة، بسبب الاشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن. واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية “الشماريخ”.

ورد الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى في المدرجات. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1، وتأهل الترجي إلى دور نصف النهائي في البطولة، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

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