نحو نقل مباراة الترجي ضد الأهلي إلى ملعب عنابة

نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا

كشف مصدر صحفي تونسي أن الأمور تتجه نحو نقل مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي، في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد الأحداث التي عرفها لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل.

وقال نفس المصدر، إن مباراة الترجي ضد الأهلي ستكون في ملعب عنابة، مشيرا إلى أن هذا الملعب غير بعيد عن الحدود التونسية، ما يتسنى لجماهير الترجي التنقل ومؤازرة الفريق في المباراة، موضحًا أنه لم يتم حسم بعد مسألة إقامة المباراة بالجمهور من عدمه.

وحول توقعاته لمباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال العابدي: الترجي لا يقدم المستوى المطلوب في الملعب حاليًا، لكن في مباراة حاسمة في دور نصف النهائي يمكن أن يقدم الفريق التونسي مستوى مغاير ومباراة بطولية.

واختتم: “يصعب التكهن بمن هو الفائز في مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب دور نصف النهائي من البطولة. وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة الموافق لـ12 ماي المقبل في تونس، بينما تقام مباراة العودة في القاهرة الجمعة الموافق لـ19 من شهر ماي، على استاد ملعب القاهرة الدولي.