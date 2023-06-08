لجنة الفتوى ببعثة الحج.. هذه الفئة يسقط عنها المبيت في منى

أفادت لجنة الإرشاد الديني والفتوى لبعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة أن المبيت في منى يسقط عن فة المرضى وكبار السن والنساء الحوامل وحتى المرافقين لهم ويكفيهم أن يوكلوا غيرهم من أجل أن يرجموا بدلا عنهم.

وأكد رئيس لجنة الإرشاد الديني والفتوى ومنسق اللجنة الوزارية للفتوى بالجزائر، الدكتور محند أويدير مشنان، في تصريح له عقب اجتماع للجنة بمكة المكرمة، أن “المرضى وكبار السن والنساء الحوامل وحتى المرافقين لهم يسقط عنهم المبيت في منى”، حسب نص الفتوى الذي أوردته الخميس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأوضح الدكتور محند أويدير مشنان أنه بعد “وقوفهم بعرفة وحط الرحال بمزدلفة ينزلون إلى مكة مباشرة، وخلال أيام التشريق يبقون في مكة المكرمة ولا يترتب عليهم الهدي ولا الفدية ولا أي شيء ويكفيهم أن يوكلوا غيرهم من أجل أن يرجموا بدلا عنهم، وحتى الذين لم يجدوا مكانا مناسبا يليق بكرامتهم ينطبق عليهم نفس الحكم”.

ولفت إلى أن هذه الفتوى “المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية بالاستناد إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي للتخفيف عن المرضى وكبار السن خصوصا ويتأكد العمل بها هذا العام، نظرا لعدم استيعاب مشعر منى للعدد الهائل من الحجاج”.

وفي هذا الإطار، نصح رئيس اللجنة الشباب أن “لا يبيتوا بمنى، بل ينزلون إلى مكة لفسح المجال لغيرهم”.