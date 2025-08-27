لخضر بريش يغادر رسميا قنوات “SSC” السعودية

التحاقه بزميله طارق ذياب بقناة "ثمانية" وارد جدا

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الإعلامي الجزائري الشهير لخضر بريش غادر رسميا شبكة قنوات “SSC” السعودية، التي اشتغل بها لمدة موسمين كاملين بالتراضي وهو بصدد دراسة بعض العروض المقدمة له، رفض محدثنا الكشف عنها.

وبحسب المصدر المؤكد فإن الزميل لخضر بريش غادر رسميا شبكة قنوات “SSC” السعودية التي شغل بها منصب مدير تحرير وكبير مقدمي الاستوديوهات التحليلية، بعد موسمين كاملين، وواكب التطور الكبير للكرة السعودية التي تعرف تواجد العديد من اللاعبين الكبار على غرار رونالدو، محرز وغيرهم.

وخلال مشواره الطويل قام بالتعليق والتحليل على العديد من الأحداث الهامة مثل كأس العالم 94 و98 ودورات الألعاب الأولمبية 92 و96 و2000 ورابطة أبطال أوروبا والبطولات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والعديد من المباريات المحلية والعربية، ورافقه العديد من المدربين و اللاعبين العالميين، أهمهم الدولي التونسي السابق طارق ذياب الذي إلتحق مؤخرا بقناة الثامنة السعودية.

وقد ربط البعض التحاق طارق ذياب بقناة قنوات “ثمانية” السعودية التي ستنقل مجموعة بطولات دوري روشن ودوري يلو، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، إنضمام زميله بريش الذي سبق وأن شغل الثنائي وبنجاح (طارق ذياب ولخضر بريش)سويا في قنوات البيين سبورت، لسنوات عديدة، كما واكب بريش نجاحات العديد من اللاعبين الجزائريين على غرار رياض محرز المتوج مؤخرا ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة في تاريخه.

يذكر أن بريش خريج الإذاعة الجزائرية التحق بعدها بالتلفزيون الجزائري في مطلع الثمانينات تحديداً، وقام بتغطية العديد من الأحداث الرياضية في تلك الفترة، ثم انضم لقناة مركز تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي في لندن لدى إنشائها عام 1991.

وبعد مسيرة دامت سبع سنوات تحول عام 1999 إلى تلفزيون قطر ، ثم انضم في عام 2000 إلى قناة أبو ظبي الرياضية .انتقل بريش بعدها إلى قناة الجزيرة الإخبارية عام 2002 ، ليحط الرحال بعد عام إلى قناة الجزيرة الرياضية التي تحولت إلى (بي إن سبورت لدى انطلاقتها عام 2003.

ولم يكتفي لخضر بالتعليق على المنافسات الرياضية أو تقديم الأخبار الرياضية فقط، بل قام أيضا بتقديم العديد من البرامج في الاستديوهات وإجراء المقابلات مع بعض الشخصيات الرياضيّة وخاصةً في إسبانيا.