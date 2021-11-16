-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

لشبهها بعارضة الأزياء بيلا حديد.. ألمانية تكتسب شهرة واسعة على “تيك توك”

جواهر الشروق
  • 458
  • 0
لشبهها بعارضة الأزياء بيلا حديد.. ألمانية تكتسب شهرة واسعة على “تيك توك”

كسبت فتاة ألمانية شهرة كبيرة في وقت قياسي على موقع “تيك توك” بسبب الشبه الكبير بينها وبين عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن 37.6 ألف شخص اشترك في حساب “نيلي أيد” البالغة من العمر 20 عاما، والتي تعمل في صناعة المطاعم.

تقوم أيد بتسجيل مقاطع مصورة توضح فيها حياتها اليومية، بالإضافة إلى إجراءات العناية بالبشرة، حيث حصدت عشرات الآلاف من المشاهدات، إذ يعتبرها مستخدمو الشبكات الاجتماعية أنها توأم حديد.

وقالت: “الناس يهاجمون البث الحي الذي أقدمه وتعليقاتي في البث المباشر. في رأيهم، أنا هي (بيلا حديد) شبهها. أنا، بدوري، لا أعتقد أن وجوهنا متطابقة.. عادة ما يسألني إذا كنت قد أجريت جراحة تجميل. لا، ولا واحدة”.

وأشارت أيد إلى أن شعبيتها لا تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يوقفها الغرباء أبدا في الشارع، لكثرة شبهها بعارضة الأزياء، قائلة: “أحلم بلقاء حديد في الحياة الواقعية والتقاط صورة معا.. سيكون من الممتع النظر إليها”.

مقالات ذات صلة
بعد زواجها من عامة الشعب وتخليها عن لقبها الملكي.. الأميرة ماكو تغادر اليابان 

بعد زواجها من عامة الشعب وتخليها عن لقبها الملكي.. الأميرة ماكو تغادر اليابان 

انتخاب الجزائرية مايا ساحلي لمنصب نائب رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان

انتخاب الجزائرية مايا ساحلي لمنصب نائب رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان

تجنّب هاتين الكلمتين.. 5 أساليب لشرح فكرة الموت للأطفال

تجنّب هاتين الكلمتين.. 5 أساليب لشرح فكرة الموت للأطفال

بالصور.. تعرّف على أجمل امرأة متزوجة في العالم

بالصور.. تعرّف على أجمل امرأة متزوجة في العالم

بعد ترشحه للرئاسيات.. هذا ما قالته رغد صدام حسين لسيف الإسلام القذافي!

بعد ترشحه للرئاسيات.. هذا ما قالته رغد صدام حسين لسيف الإسلام القذافي!

لماذا لا تشعر النساء اللواتي يرتدين ملابس قصيرة بالبرد؟

لماذا لا تشعر النساء اللواتي يرتدين ملابس قصيرة بالبرد؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد