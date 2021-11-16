لشبهها بعارضة الأزياء بيلا حديد.. ألمانية تكتسب شهرة واسعة على “تيك توك”

كسبت فتاة ألمانية شهرة كبيرة في وقت قياسي على موقع “تيك توك” بسبب الشبه الكبير بينها وبين عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن 37.6 ألف شخص اشترك في حساب “نيلي أيد” البالغة من العمر 20 عاما، والتي تعمل في صناعة المطاعم.

تقوم أيد بتسجيل مقاطع مصورة توضح فيها حياتها اليومية، بالإضافة إلى إجراءات العناية بالبشرة، حيث حصدت عشرات الآلاف من المشاهدات، إذ يعتبرها مستخدمو الشبكات الاجتماعية أنها توأم حديد.

وقالت: “الناس يهاجمون البث الحي الذي أقدمه وتعليقاتي في البث المباشر. في رأيهم، أنا هي (بيلا حديد) شبهها. أنا، بدوري، لا أعتقد أن وجوهنا متطابقة.. عادة ما يسألني إذا كنت قد أجريت جراحة تجميل. لا، ولا واحدة”.

وأشارت أيد إلى أن شعبيتها لا تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يوقفها الغرباء أبدا في الشارع، لكثرة شبهها بعارضة الأزياء، قائلة: “أحلم بلقاء حديد في الحياة الواقعية والتقاط صورة معا.. سيكون من الممتع النظر إليها”.