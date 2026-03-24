لقاء جزائري–نيجري.. الأمن والحدود والنقل في واجهة المباحثات

على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى بين الجزائر والنيجر، التي يشارك فيها الوزير الأول سيفي غريب خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية النيجر، أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود لقاءً ثنائياً مع نظيريه من الجانب النيجري.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، جمع اللقاء كلا من وزير الداخلية والأمن العمومي وإدارة الإقليم محمد تومبا، ووزير النقل والطيران المدني عبد الرحمان أمادو، حيث خُصّصت المحادثات لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الداخلية والنقل، في إطار الشراكة المتنامية بين البلدين.

وتناول الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال الأمن وتعزيز التنسيق العملياتي بين المصالح المختصة، إلى جانب إعادة تفعيل اللجنة الثنائية الحدودية بما يسهم في دعم أمن واستقرار المناطق الحدودية.

كما تم التطرق إلى تكثيف برامج التكوين لفائدة إطارات الشرطة الوطنية النيجرية، وتبادل الخبرات في تسيير ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق مقاربة مشتركة، إضافة إلى تشجيع اللقاءات بين المسؤولين المحليين في البلدين دعما للتعاون اللامركزي والتنسيق الميداني.

كما تناولت المحادثات في شقها المتعلق بقطاع النقل سبل تطوير التعاون الثنائي، من خلال تحيين الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني، وكذا تنظيم مشاورات تقنية في المجال الجوي خلال السداسي الثاني من سنة 2026. كما تمت دراسة دراسة مشروع اتفاق جديد يتعلق بالنقل البري الدولي للمسافرين والبضائع بما يستجيب لمتطلبات تطوير القطاع، إلى جانب بحث آليات التعاون المؤسسي بين الهيئات المعنية بالنقل العمومي في البلدين، بما يعزز حركة المبادلات التجارية.

وشملت المحادثات كذلك إعادة بعث مشروع التوأمة بين مجمع “لوجيترانس” ومركز التكوين في تقنيات النقل الطرقي، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في مجال النقل السككي وتعزيز الشراكة في الموانئ الجزائرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية النيجرية للتعاون، تجسيداً للإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.