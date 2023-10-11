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لقجع دفع المال لِجلب موهبة إسبانية شابّة لكنّه نطح ثورا!

الشروق الرياضي
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لقجع دفع المال لِجلب موهبة إسبانية شابّة لكنّه نطح ثورا!
ح.م
الأمين جمال رفض، ولقجع عاد إلى المغرب يجرّ أذيال الخيبة.

حاول رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع جلب لاعب شاب وفتيٍّ إلى صفوف منتخب بلاده، لكن بِلا طائل.

ويتعلّق الأمر بِالمهاجم الأمين جمال (16 سنة)، الذي يرتدي زيّ نادي برشلونة الإسباني.

ورصد لقجع مبلغا ماليا محترما لِإغراء الأمين جمال على ارتداء زيّ منتخب المغرب، مُستفيدا من “خيرات” قانون البهماس للجزائري محمد روراوة. لكن لاعب الخطّ الأمامي لِنادي “البارصا” رفض العرض، وفقا لِأحدث تقرير نشرته الصّحيفة الإسبانية الشهيرة “آس”.

وبعد أن مثّل ألوان الفئات الصّغرى لِفريق “الثّيران”، خاض الأمين جمال مقابلتَين مع منتخب إسبانيا أكابر، لِحساب تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، ضدّ جورجيا وقبرص في سبتمبر الماضي. وسدّ بِذلك وبِصفة رسمية كلّ الأبواب والمنافذ في وجه لقجع.

وأبصر الأمين جمال النّور بِإسبانيا عام 2007، من أب مغربي وأمّ تنتمي إلى غينيا الإستوائية. ويُرشّحه نقّاد الكرة للذّهاب بعيدا في مشواره الرّياضي.

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