لقجع يستهدف رئيس “الكاف” بسبب موقفه من الجزائر

لم يهضم نجاح "الشان" وإشادة موتسيبي به

عبّر رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع عن غضبه من رئيس “الكاف” موتسيبي، وهذا على خلفية إشادة هذا الأخير بالنجاح الباهر للجزائر في تنظيم نسخة “شان 2022″، ما جعله يستهدف الرجل الأول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طريقته الخاصة، حين تفادى استقباله خلال حلوله مؤخرا بالمغرب بمناسبة إقامة منافسة كأس العالم للأندية، وهي النقطة التي حاولت وسائل مغربية أن تغذيها لفتح حلقة أخرى من الهجمات الاعلامية الممارسة ضد الجزائر.

كشف فوزي لقجع مجددا عن حقده الدفين للجزائر، وعدم تقبله لأي نجاح تنظيمي أو فني تحققه، خاصة حين يقابل ذلك بإشادة واسعة على الصعيدين القاري وحتى العالمي، وهو ما كشف عنه مجددا رئيس الجامعة الملكية المغربية الذي استهدف رئيس الكاف موتسيبي، بسبب تنويه هذا الأخير بنجاح الجزائر في إقامة النسخة الماضية من “الشان” التي خطفت الأضواء على أكثر من صعيد، حيث لم يتحمل لقجع تصريحات ومواقف موتسيبي الإيجابية مع الجزائر وفضل تفادي استقباله حين حل مؤخرا بالمغرب لمتابعة بطولة كأس العالم للأندية، في إطار رغبته في تمرير رسائل مشفرة تعكس عدم رضاه عن تصريحات موتسيبي التي صبت في خانة الإشادة بالنجاح الباهر لنسخة “الشان” في الجزائر تنظيميا وجماهيريا، كما حاول توظيف أسباب أخرى لاستهداف الرجل الأول في “الكاف”، من ذلك استعمال حادثة المروحة، وفي مقدمة ذلك استضافة حفيد مانديلا الذي دعا إلى استقلال الصحراء الغربية ومنح الشعب الصحراوي حريته، في إطار تطهير المنطقة من جميع مظاهر الاستعمار، وهو الأمر الذي أوقع المخزن في حرج كبير بعد ما فضحت ممارسته الخفية والمكشوفة، ما جعل لقجع يسير على نفس الخطى لشن حملة على رئيس “الكاف” بحجة انه لم يكن له موقف واضح من استضافة الجزائر لحفيد مانديلا ومنحه فرصة الحديث ومخاطبة الجماهير الكروية خلال حفل افتتاح “الكان” وتمريره لرسائل صبت في خانة الدعوة إلى مناهضة الاستعمار بشتى أنواعه على طريقة جده نيلسون مانديلا الذي أعطى للجميع صورا في التضحية من اجل محاربة مختلف أشكال التمييز العنصري الذي تسببت في مآس بالجملة في جنوب إفريقيا قبل أن يتم القضاء على نظام “الابارتايد” بانتخاب مانديلا رئيسا شرعيا لجنوب إفريقيا مطلع التسعينيات، وأرسى بذلك قواعد صبت في خانة تكريس السلم والتعايش بين السود والبيض من أبناء جنوب إفريقيا.

وإذا كانت بعض وسائل الإعلام المغربية حاولت الاستثمار في الخرجة غير المباشرة للقجع حين تفادى استقبال رئيس الكاف موتسيبي قبل نهائي مونديال الأندية، وتفاديه خلال تسليم الميداليات، من ذلك “راديو سبور المغرب” الذي تحدث عن استياء لقجع من موتسيبي، مثل ما فتح النار مجددا على الجزائر تزامنا مع التنافس الحاصل بخصوص من تعود إليه الكلمة في احتضان “كان 2025″، يحدث هذا في الوقت الذي ذهب بعض المتتبعين إلى القول بأن نجاح الجزائر في احتضان “الشان” برتبة “الكان” قد أزعج العديد من الأطراف في المغرب، وفي مقدمة ذلك المخزن والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع الذي عمل ما بوسعه للإساءة إلى الجزائر في سيناريوهات مختلفة، آخرها مقاطعة “الشان” بطريقة مفضوحة وغير مبررة لم تتقبلها مختلف الجهات، وفي مقدمة ذلك رئيس “الكاف” الذي اتسمت تصريحاته بالرزانة تحت أنظار فوزي لقجع نفسه.