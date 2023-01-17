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رياضة

موتسيبي يكشف دناءة ألاعيب لقجع

علي بهلولي
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موتسيبي يكشف دناءة ألاعيب لقجع
ح.م
باتريس موتسيبي - فوزي لقجع 

كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي خُبْثَ فوزي لقجع رئيس اتحاد المغرب للعبة.

وقرّر لقجع عدم إيفاد المتخب المحلّي المغربي إلى الجزائر لِخوض بطولة إفريقيا 2023 لِهذه الفئة، بِحجّة عدم السّماح بِفتح خطّ جوّي مباشر بين الرباط وقسنطينة.

ونقلت قناة “الجزيرة” القطرية على لسان باتريس موتسيبي قوله: “كان كلّ شيء يسير على ما يُرام، ووافقت الجزائر بِشكل مبدئي على قدوم المنتخب المغربي مباشرة إلى الجزائر. وفوجئتُ بِبيان الاتحاد المغربي لِكرة القدم الذي طالب بِرحلة مباشرة إلى قسنطينة أو الانسحاب من البطولة، وأصبح الوضع مُعقّدا”.

ويتفنّن فوزي لقجع في ممارسة كل الألعاب القذرة المتاحة بين يديه، لِتشويه “الشان” نسخة الجزائر 2023، والتأثير سلبا على ملفّ بلادنا الخاصّ بِالترشّح لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

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