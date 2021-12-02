لماذا استلمت زوجة محمد صلاح جائزة القدم الذهبية رغم حضوره؟

أثارت ماغي صادق، زوجة النجم المصري محمد صلاح، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستلامها جائزة القدم الذهبية بدلا منه.

وطغت التساؤلات عبر المواقع والمنصات عن السبب الذي جعلها تنوب عنه رغم حضوره الحفل الذي استضافته إمارة موناكو الفرنسية، الاثنين الماضي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تألقت ماغي بفستان أسود وحجاب أبيض، وصعدت خشبة المسرح بكل ثقة لتستلم جائزة القدم الذهبية نيابة عن زوجها، في حضور نادر لها لمثل هذه المناسبات.

واعتاد صلاح الحضور برفقة مدير أعماله رامي عباس، غير أنه أراد هذه المرة أن يكرم زوجته فقدمها على نفسه، بحسب ما كشف مقربون منه لصحيفة المصري اليوم.

وأثنى نشطاء على تصرف اللاعب النبيل، معتبرين ذلك دليل حب كبير وتكريما للمرأة التي وقفت دوما إلى جانبه، وقال آخرون بأن شكل زوجته تغير كثيرا بعدما فقدت الكثير من وزنها.

يذكر أن محمد صلاح تعرف على زوجته في سن المراهقة، وتزوجا في الـ17 من ديسمبر 2013 في مصر في زفاف حضره حينها بعض المشاهير، مثل حمادة هلال، وعبد الباسط حمودة، وسعد الصغير.

ويعرف عنها بحسب الصحافة الأجنبية، أنها على عكس زوجات لاعبي كرة القدم المحترفين الآخرين، فهي خجولة من الكاميرا ولا تظهر للعامة، كما أن للزوجين ابنتين، مكة وكيان.

وتوج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 29 عاما بالنسخة الـ19 من جائزة القدم الذهبية، خلال الحفل الذي استضافته إمارة موناكو الفرنسية، الاثنين 30 نوفمبر.

وترك محمد صلاح آثار قدميه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في منتزه “بروميناد الأبطال” الشهير في مونتي كارلو بموناكو.

وتقدم الجائزة سنويا، للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد.

ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.