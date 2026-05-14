لماذا تندفع لشراء أشياء لا تحتاج إليها؟

تكشف سيكولوجية الشراء الاندفاعي عن أمرٍ مُقلق: ففي اللحظة التي تشعر فيها برغبة عفوية في شراء شيء ما، يكون عقلك قد اتخذ القرار بالفعل.

وغالبا ما تتفاقم المغريات والرغبة في الشراء بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أفاد 48% من مستخدميها بأنهم قاموا بعمليات شراء عفوية، وفقا لاستطلاع أجرته Bankrate حول وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب 68% منهم عن ندمهم على عمليات الشراء العفوية التي قاموا بها عبر هذه الوسائل، وفقا لموقع bankrate.

ماهي عواقب الشراء الاندفاعي؟

الضغوط المالية

من أبرز مخاطر الشراء الاندفاعي تأثيره على الوضع المالي للمستهلكين. فالمشتريات غير المخططة قد تتراكم بسرعة، مما يُؤدي إلى الإسراف، والضغوط المالية.

ومع مرور الوقت، قد يُقوّض الشراء الاندفاعي الاستقرار المالي للمستهلكين ويمنعهم من تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل.

الندم والشعور بالذنب

غالبا ما يُؤدي الشراء الاندفاعي إلى الشعور بالندم بمجرد زوال الحماس الأول. قد يدرك المستهلكون أنهم لم يكونوا بحاجة فعلية أو راغبين في السلعة التي اشتروها باندفاع، مما يؤدي إلى شعورهم بعدم الرضا.

وهذا بدوره قد يُضعف ثقتهم في قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء سليمة، ويؤدي إلى مشاعر سلبية تجاه تجارب التسوق.

الفوضى وعدم التنظيم

شراء السلع بشكل عشوائي دون التفكير في فائدتها أو ضرورتها قد يُؤدي إلى تراكم أغراض غير مستخدمة أو غير مرغوب فيها تُكدس المساحة وتُسبب ضغطا نفسيا لا داعي له.

وهذا بدوره قد يُؤثر سلبا على جودة حياة المستهلكين ويُصعّب عليهم الحفاظ على بيئة معيشية مرتبة ومنظمة.

ضياع الفرص

قد يُفوّت المستهلكون فرصا لتوفير المال، أو إعطاء الأولوية للمشتريات المهمة، أو الاستثمار في تجارب تُحقق قيمة ورضا دائمين.

غالبا ما تُحوّل عمليات الشراء الاندفاعية الأموال بعيدا عن النفقات الأكثر أهمية أو ضرورة، مما يحرم المستهلكين من فرصة تخصيص مواردهم بما يتوافق مع أولوياتهم وقيمهم، حسب موقع abilitybuy.

لماذا نستمر في الشراء الاندفاعي؟

ـ الملل والبحث عن شيء يشغل الوقت

ـ الإحباط والرغبة في تفريغ الطاقة والمشاعر

ـ التوتر والحاجة إلى الراحة

ـ الحاجة إلى السيطرة، واتخاذ قرار الشراء يساعدنا على استعادة هذه السيطرة

ـ الشعور بالحزن يدفعنا للبحث عن إشباع سريع

ـ المقارنة، والرغبة في امتلاك ما يملكه الآخرون

ـ انعدام التخطيط، فنندفع مباشرة دون معرفة ما نريده أو نحتاجه حقا

ـ الشعور بالاستعجال والحاجة إلى اتخاذ قرار سريع

ـ عدم وضوح سبب الشراء

ـ الرغبة في اقتناص صفقة مميزة والحصول على سعر مناسب

ـ الخوف من الفشل والخروج من المتاجر دون شراء أي شيء، وفقا لموقع balancethroughsimplicity.

كيف تتخلص من هذه العادة؟

-عندما تشعر برغبة ملحة في شراء شيء ما دون تخطيط، التزم بالانتظار 24 ساعة على الأقل قبل إتمام عملية الشراء.

– خصص وقتا للتخطيط لمشترياتك بعناية، مع مراعاة احتياجاتك الحقيقية بدلا من الانجراف وراء ما يلفت انتباهك في اللحظة.

– إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التسويقية وتطبيقات التسوق.

-استخدم النقود بدلا من البطاقات، قد تبدو المدفوعات الرقمية مجردة، بينما تُوفر النقود المادية تذكيرا ملموسا بما تتخلى عنه.

– إن محاولة إلغاء جميع المشتريات العفوية ليست واقعية أو مستدامة لمعظم الناس.

بدلا من ذلك، تتضمن كيفية وضع ميزانية للإنفاق العفوي تخصيص مبلغ محدد كل شهر يمكنك إنفاقه بحرية على ما يُعجبك، دون الشعور بالذنب، بحسب موقع lifeunsettled.