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رياضة

لماذا سيُمنع 13 ألف مشجّع أرجنتيني من حضور مباراة الجزائر؟

الشروق الرياضي
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لماذا سيُمنع 13 ألف مشجّع أرجنتيني من حضور مباراة الجزائر؟
الأرشيف

ستمنع سلطات أمريكا 13 ألف مشجّع أرجنتيني من حضور مقابلات كأس العالم، وعلى رأسها مباراة الجزائر هذا الأربعاء.

وتُجرى هذه المواجهة بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات عن الفوج العاشر.

وقدّمت الحكومة الأرجنتينية قائمة تضم 13 ألف مدين بِالنفقة إلى سلطات أمريكا، في إطار اتّفاقية تعاون متبادل بين البلدَين، بِهدف منعهم من حضور مقابلات كأس العالم 2026.

ويُقصد بـ “المدين بِالنفقة”، الأب الملزم قانونا بِدفع مبالغ النفقة على زوجته وأبنائه بعد الطلاق.

ومنذ مارس 2025، بدأت سلطات العاصمة بيونس آيرس بِالفعل في تطبيق إجراء، يُقيّد دخول المدينين بِالنفقة إلى الفعّاليات الرياضية والعامة. وفقا لِأحدث تقرير نشرته الصحيفة الأرجنتينية “لا ديريتشا دياريو”، التي أضافت أن عمدة بيونس آيرس خورخي ماكري، صرّح قائلا: “إذا لم يُنفقوا على أطفالهم، فلن يُسمح لهم بِدخول الملاعب”.

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