لماذا قد تكون المنبهات ضارة بقلبك؟

يمكن أن يؤدي الاستيقاظ المفاجئ على صوت المنبهات الصاخبة إلى ارتفاع حاد في معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يُسبب إجهادا إضافيا للجسم في الصباح الباكر.

وتُظهر الأبحاث أن الاستيقاظ المفاجئ الذي يتم بواسطة المنبهات قد يؤثر سلبا على الجهاز القلبي الوعائي، ويزيد من إفراز الكورتيزول في الجسم، ويخلّ بتوازن الساعة البيولوجية، وكل ذلك يُؤدي إلى عواقب صحية طويلة الأمد، حسب موقع sleep.me.

ماذا يحدث عند انطلاق المنبه؟

عندما ينطلق المنبه فجأة، يعتقد جسمك أنه يتعرض لهجوم. وهذا يُحفز ما يُسميه العلماء استجابة “الكر والفر” وهي نفس الاستجابة التي كان أسلافنا يُبدونها عند مواجهة حيوان مفترس خطير.

في غضون ثوانٍ، يُفرز دماغك كمية كبيرة من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. يرتفع معدل ضربات قلبك، ويرتفع ضغط دمك بشكل حاد، وتتوتر عضلاتك استعدادا للتحرك. كل هذا يحدث قبل أن تستيقظ تماما.

يُوضح الدكتور سودير كومار، طبيب الأعصاب من حيدر آباد، أن الاستيقاظ على صوت المنبه قد يُسبب ارتفاعا في ضغط الدم بنسبة 74% مقارنة بالاستيقاظ الطبيعي، مما يُشير إلى وجود صلة بين قصر مدة النوم والاستيقاظ القسري وارتفاع ضغط الدم الصباحي.

قد يعاني البالغون المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية من المزيد من الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم الصباحي عندما يحصلون على قسط قليل من النوم ويستيقظون فجأة، وفقا لموقع medium.

ما هو تأثيره على الساعة البيولوجية؟

يُؤدي الاعتماد المزمن واليومي على المنبه للاستيقاظ أبكر من الجدول الزمني الطبيعي للجسم إلى ما يُعرف بـ”اضطراب الرحلات الجوية الاجتماعية”.

يُشير هذا إلى التباين بين ساعات نوم الشخص في أيام العمل وأيام الراحة، مما يُمثل خللا في توافقه مع الساعة البيولوجية الداخلية للجسم، أو ما يُعرف بالإيقاع اليومي.

يُفرض المنبه جدولا زمنيا اصطناعيا يُخالف إشارات الجسم الطبيعية، مما يؤدي إلى مشاكل صحية أوسع نطاقا وطويلة الأمد.

يرتبط اضطراب الإيقاع اليومي المزمن بخلل في التمثيل الغذائي، بما في ذلك اختلال التوازن الهرموني وزيادة خطر زيادة الوزن.

تُشير الدراسات إلى أنه مقابل كل ساعة من اضطراب النوم الناتج عن اختلاف التوقيت الاجتماعي، يرتفع خطر الإصابة بزيادة الوزن أو السمنة بنسبة 33% تقريبا، بحسب موقع biologyinsights.

نصائح لتجنب المنبهات المزعجة وحماية قلبك

-احرص على الحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. تميل الأجسام التي تنعم بالراحة إلى الاستيقاظ بشكل طبيعي، مما يقلل الحاجة إلى المنبهات الصاخبة.

-اختر أصوات منبه لطيفة، أو أصوات طبيعية، أو صوت يزداد تدريجيا لتسهيل استيقاظك.

– تجنب وضع المنبه في متناول يدك لتجنب الضغط على زر الغفوة بشكل متكرر.

-يساعد الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الأوقات يوميا على تنظيم ساعتك البيولوجية، مما يجعل الاستيقاظ أسهل وأقل إرهاقا.

– التعرض للضوء الطبيعي في الصباح يُنبه جسمك للاستيقاظ، مما يقلل اعتمادك على المنبهات.

– حاول، إن أمكن، الاستيقاظ بدون منبه أو ضبطه كخيار احتياطي فقط لتجنب الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم.

باتباع هذه العادات، يمكنك المساعدة في منع الارتفاعات الخطيرة في ضغط الدم صباحا المرتبطة بالاستيقاظ المفاجئ، مما يدعم صحة قلبك ويمنحك بداية هادئة ليومك، وفق موقع wusa9.