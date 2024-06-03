لماذا لا يستمر الزواج؟ الخبراء يجيبون

كشفت دراسة دنماركية حديثة أن الأسباب الرئيسية لعدم استمرار الزواج ووصوله إلى مرحلة الطلاق، تشمل قلة الثقة والاحترام وعدم وجود اهتمامات مشتركة بين الزوجين.

كما تشير الأبحاث التي أجريت عام 2018 إلى أنه من الشائع أن تنخفض السعادة في السنوات الأولى من الزواج، ولكنه يمكن أن يستمر بأقل الأضرار إذا تم تجاوز أكبر العقبات، وفقا لما نشره موقع healthline.

ما هي أسباب انهيار الزواج؟

فقدان الاحترام

إحدى العلامات التي تدل على أن الزواج سينهار، فقدان الاحترام بين الزوجين، حيث يصبح من الصعب استمرار الحياة بينهما.

التواصل غير الفعال

عندما يواجه الزوجان صعوبة في التواصل بشكل فعال، فقد يؤدي ذلك إلى سوء الفهم والاستياء والمسافة العاطفية،لذلك فإن التواصل المفتوح والصادق أمر بالغ الأهمية لعلاقة صحية.

العائلات المتورطة بشكل مفرط

عندما تصبح عائلة أي من الشريكين منخرطة بشكل كبير في علاقة الزوجين، فقد يؤدي ذلك إلى خلق التوتر.

المعاملة الصامتة

المعاملة الصامتة ليست مجرد توقف مؤقت في التواصل، غالبا ما تشير إلى المشكلات الأساسية وتجاهلها بدلا من معالجتها.

فقدان الارتباط العاطفي

يعد الارتباط العاطفي أمرا حيويا لزواج دائم، إذا شعر الأزواج بأنهم بعيدون عاطفيا أو منفصلين عن بعضهم البعض، فهذه علامة حمراء.

تجنب الصراع

في حين أن الصراع المستمر غير صحي، فإن تجنب الخلافات تماما يمكن أن يكون ضارا بنفس القدر، فقد يواجه الزوجان اللذان لا يعالجان المشكلات أبدا صعوبة في حل المشكلات الأعمق.

الخلافات المالية

الخلافات حول المال يمكن أن تؤدي إلى توتر الزواج،وتؤدي الأولويات المالية المختلفة، أو عادات الإنفاق، أو الديون إلى الصراع.

انعدام الثقة

الثقة هي أساس أي علاقة، يؤدي الشك أو الغيرة أو الخيانة إلى تآكل الثقة ما يؤثر على استمرار الزواج.

أهداف مختلفة

قد يجد الشركاء الذين لديهم أهداف حياة مختلفة إلى حد كبير أو رؤى غير متوافقة للمستقبل صعوبة في بناء زواج دائم.

نقص الدعم

يمكن أن يؤدي نقص الدعم العاطفي خلال الأوقات الصعبة إلى إجهاد الزواج،لذلك يجب أن يكون الازواج أكبر المشجعين لبعضهم البعض.

قضايا الماضي

يمكن أن تؤثر المشاكل الناتجة عن العلاقات السابقة أو القضايا الشخصية التي لم يتم حلها على الزواج وتعرضه لهزات متتالية.

توقعات غير واقعية

يميل الأزواج إلى إضفاء المثالية على جوانب زواجهم، ومع ذلك، إذا كانت هذه التوقعات لا تعكس الواقع، فقد تنهار العلاقة بسبب خيبة أملهم، أو تصبح هذه الجوانب لحظات خلاف قد تثير الكثير من الجدل.

الازدراء والانتقاد

الانتقاد المستمر أو السخرية يؤدي إلى تآكل أساس العلاقة ويفقد الطرف المنتقد ثقته بنفسه وتجعله يحمل الضغينة للطرف الآخر.

عدم وجود اهتمامات مشتركة

على الرغم من أن الأزواج لا يحتاجون إلى مشاركة جميع الاهتمامات، إلا أن وجود بعض الهوايات أو الأنشطة المشتركة يساعد في الحفاظ على رابطة قوية، ويمكن أن يؤدي الافتقار إلى الخبرات المشتركة إلى المسافة العاطفية، وفقا لموقع bestlifeonline.

ماذا تفعلي لإنقاذ زواج؟

ارجعي إلى الأساسيات

حاولي استعادة ما كانت عليه العلاقة عندما كنتما معا في البداية، هناك شيء ما جذبكما إلى بعضكما بعضا كي تتزوجا، هذا الشيء يمكن البحث عنه وبعثه من جديد.

ذكريات مشتركة

فكري في القيام ببعض الأمور المشتركة بصحبة زوجك، كالذهاب إلى مكان جديد لأول مرة، أو السفر إلى الوجهة السياحية المفضلة، أو تجربة نوع معين من الطعام.

إن القيام بأمور مشتركة مع زوجك يخلق بينكما مودة وذكريات كثيرة تجعل من الصعب إنهاء الزواج في حال كنت تفكرين في ذلك.

تخلصي من الملل

لا تدعي زواجك يصبح مملا، حيث يمكن التنبؤ بخطواتك التالية دائما، فكري دائما في شيء جديد وغير متوقع يمكن القيام به، لا يجب بالضرورة أن يكون أمرا صعبا أو مكلفا أو يستهلك الكثير من الوقت، حسب لموقع aljazeera.

كيف يستمر الزواج؟

هناك العديد من العوامل التي تساعد على استمرار الزواج ونجاحه رغم كل ما يحيط به من مشاكل، من بينها:

التحلي بالصبر والتفهم

التحلي بالصبر وإبداء التفهم بين الزوجين أمران ضروريان لاستمرار الزواج، يحدث ذلك بالاستماع إلى وجهة نظر الآخر بعقل متفتح، وهذا يؤكد لشريكك أنك تتقبله، وتفهمه، وتراه بعيدا عن عيوبه.

حل المشاكل الداخلية

إحدى قواعد العلاقة الناجحة هي معرفة أشياء معينة مسبقا، تغلب دائما على أي مشكلات لم يتم حلها في حياتك قبل الالتزام مع شخص آخر، لأن هذه المشاكل ستبقى تطاردك في حياتك الزوجية.

أحب نفسك

لعلاقات ناجحة عليك أن تحب نفسك أولا قبل أن تحب الطرف الآخر،لأنه لا يمكنك إعطاء ما ليس لديك.

الثقة بين الطرفين

الثقة هي أحد أهم مبادئ العلاقة للحفاظ على العلاقة،يمكن أن يؤدي غياب الثقة إلى حدوث تصدعات في العلاقة، من الواضح أن التشققات تعني أن العلاقة ليست قوية بما يكفي لتحمل العاصفة.

قوة التواصل

اتفق الخبراء والناس عموما على أن التواصل أداة مهمة للغاية لعلاقات صحية وطويلة الأمد، لا يمكن للمرء أن يخفي الحياة عن شريكه ويتوقع أن يكون كل شيء مبهجا، وفق الموقع المتخصص في الزواج marriage.