لماذا يجب أن تكسر شريحة الهاتف القديمة قبل رميها؟

تغيير شريحة الهاتف القديمة ليس أمرا بسيطا، هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب اتخاذهالحماية بياناتك المهمة، من بينها كسرها قبل رميها.

فالتخلص العشوائي من الشريحة لديه عواقب وخيمة إذا وقع في الأيدي الخطأ، فأنت تخاطر بفقدان هويتك أو بياناتك القيمة، وقد تستخدم في أنشطة احتيالية.

وذلك لأن بطاقة SIM الخاصة بك تتمتع بإمكانية الوصول غير المباشر إلى بريدك الإلكتروني أو معلوماتك المصرفية أو حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

في هذا المقال، سنتعمق فيما عليك القيام به قبل تغيير شريحة الهاتف، مما يوفر لك نصائح قيمة لجعل العملية خالية من المتاعب.

ما هي بطاقة سيم؟

بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) عبارة عن شريحة تحتوي على معلومات تتحقق من هاتفك وتساعده على الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول التي اشتركت فيها.

ماذا يحدث لو وقعت شريحتك القديمة في يد المحتالين؟

ـ إرسال رسائل قصيرة وإجراء مكالمات من رقم هاتفك.

-تعتبر شركات الهاتف المكالمات والرسائل الواردة من بطاقة SIM الخاصة بك واردة منك.

-عندما يستخدم المتسللون بطاقة SIM الخاصة بك لإرسال رسائل أو إجراء مكالمات، سيرى الأشخاص اسمك يظهر على معرف المتصل الخاص بهم.

– تسمح معظم أنظمة المصادقة الثنائية (2FA) للمستخدمين بتأمين حساباتهم باستخدام الرسائل النصية القصيرة.

إذا تمكن المحتالون من الوصول إلى بطاقة SIM الخاصة بك، فيمكنهم تلقي رسائل المصادقة هذه واستخدامها للوصول إلى حسابات الوسائط الاجتماعية وحسابات بطاقات الائتمان الخاصة بك.

– قد تستعمل للاتصال ضمن جريمة ما وبالتالي تتحمل المسؤوليةأمام القانون.

– إذا تمكن المحتالون من الوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، فيمكنهم استخدام بطاقة SIM الخاصة بك لخداع أصدقائك وعائلتك لإرسال الأموال إليهم.

– سرقة بياناتك أو الصور أو مقاطع الفيديو من النسخ الاحتياطية السحابية الخاصة بك، وقد تستعمل هذه البيانات لابتزازك، وفقا لموقع aura.

حذف الرقم من مواقع التواصل

إذا أردت تغيير رقمك أو تغلق الشريحة الخاصة به، أي شريحة كانت سواء كانت موبيليس أو أوريدو أوجيزي تأكد دائما من:

– حذف الرقم من حسابك في الفيسبوك أو فايبر،أواتساب، أو أي تطبيق آخر، لأن الوكالة ستبيع الرقم لشخص آخر ويصبح من السهل عليه الولوج إلى حساباتك الشخصية بكل سهولة، وفقا للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

ماذا تفعل ببطاقة SIM القديمة؟

– قم بعمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك

-انتظر حتى يتم تنشيط بطاقة SIM الجديدة قبل التخلص من البطاقة القديمة

تدمير أو إعادة تدوير بطاقةSIM القديمة بالكامل

-إعادة ضبط المصنع لهاتفك (إذا كنت تخطط لبيعه)

– قم بإعداد رمز PIN لبطاقة SIM، وقم بتنشيط تنبيهات مشغل شبكة الجوال

-مراقبة رقم هاتفك وبياناتك الحساسة بحثا عن الاحتيال، كما ورد في موقع cellularnews.

كيف تتخلص من الشريحة القديمة بشكل نهائي؟

– قم بقطعها باستخدام مقص ورمي القطع في سلة المهملات

-يمكنك أيضا غمر بطاقة SIM في الماء المالح، سيؤدي هذا الماء إلى تآكل الشريحة المعدنية وتحللها تماما إذا تركت بالداخل لوقت طويل.

-إذا كنت لا ترغب في تدميرها فعليا، فيمكنك إدخال رقم التعريف الشخصي الخاطئ ثلاث مرات، سيطلب منك بعد ذلك رمز PUK، والذي يجب عليك إدخاله بشكل خاطئ 10 مرات، سيتم تدمير بطاقتك نهائيا، وفقا لموقع sheepbuy.