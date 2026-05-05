لماذا يساعد كشف القدمين على النوم العميق؟

أشارت الأبحاث إلى أن تعريض جزء صغير من الجسم للهواء البارد، مثل القدمين، يُساعد على تسريع الوصول إلى مراحل النوم العميق الذي يحتاجه الانسان.

ووفقا لبحث نُشر في مجلة “طب الطيران والفضاء والبيئة” الأمريكية، يُعدّ تبريد القدمين وسيلة فعّالة لخفض درجة حرارة الجسم الكلية، مما يُسهّل الشعور بالراحة، حتى مع وجود بطانية ثقيلة تُغطّي باقي الجسم، حسب موقع blisstulle.

لماذا يساعدك إخراج إحدى قدميك على النوم؟

تقول ناتالي داوتوفيتش، أستاذة علم النفس الأمريكية:

تقع أقدامنا في أقصى طرفي الجسم، ولها وصلات خاصة تُسمى الوصلات الشريانية الوريدية التي تربط الشرايين والأوردة. عندما يكون الجو حارا، تتسع هذه الوصلات، مما يسمح بتدفق المزيد من الدم إلى الجلد. هذا الأمر يُبرد الجسم. يرتبط النوم ودرجة الحرارة ارتباطا وثيقا. قبل النوم مباشرة، تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي. ويصل هذا التبريد إلى أدنى مستوياته خلال مرحلة النوم العميق.

لهذا السبب ينصح خبراء النوم بأخذ حمام دافئ قبل النوم، فعند الخروج منه تنخفض درجة حرارة الجسم، محاكيا التبريد الطبيعي الذي يحدث قبل النوم، مما يجعلك تشعر بالنعاس، وفق موقع amerisleep.

شعور نفسي بالسيطرة

بالنسبة للبعض، يُضفي إخراج إحدى القدمين من تحت الغطاء شعورا هادئا بالسيطرة على بيئة نومهم.

إنه خيار شخصي بسيط يجلب الراحة والألفة. عندما يبدو العالم غير متوقع، تُقدم هذه العادة الصغيرة لمسة من الاستقرار والروتين. بل قد تُصبح عادة مُريحة يربطها الدماغ بالاسترخاء.

تُذكّر هذه اللفتة الصغيرة المُنتظمة الجسم بأن الوقت قد حان للاسترخاء والتخلص من فوضى اليوم.

الارتباط بعادات الطفولة

يُطوّر الكثير من الناس عادات نومهم في الطفولة، وتستمر بعض السلوكيات حتى مرحلة البلوغ.

قد يجد الطفل الذي نشأ على ركل الغطاء في الليالي الدافئة صعوبة في التخلي عن هذا النمط لاحقا في حياته. إنه روتين مُتأصل بعمق يبدو طبيعيا ومُريحا، حتى بعد عقود.

الحد من التعرّق الليلي

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التعرّق الليلي، يُمكن أن يُساعد ترك إحدى القدمين مكشوفة على منع ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالرطوبة المزعجة.

بما أن القدمين تحتويان على العديد من الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، فإنهما تُساعدان على التخلص من الحرارة الزائدة بفعالية.

التخلص من متلازمة تململ الساقين

يعاني البعض من مشكلة مزعجة تُسمى متلازمة تململ الساقين. وهي شعور بعدم الراحة في الساقين، خاصة في الليل. إذا كنت تعاني من هذه المتلازمة، فقد يُخفف إخراج إحدى القدمين من ألم ساقيك.

الراحة الحسية والوعي الجسدي

بعض الأشخاص لديهم حساسية شديدة للملمس أو الوزن أو درجة الحرارة أثناء النوم. بالنسبة لهم، يُخلق إحساس الهواء على بشرتهم توازنا حسياً مُريحا.

كما يُوفر الشعور بكشف إحدى القدمين تنوعا كافياً لتخفيف الإرهاق الحسي وتعزيز الهدوء، حسب موقع wicproject.

الحفاظ على درجة حرارة منخفضة

من الناحية المثالية، ينبغي على الشخص الذي يرغب في الحصول على نوم هانئ أن يحاول الحفاظ على درجة حرارة محيطه بين 23 و12 درجة مئوية.

لكن الخبراء يتفقون على أن الحفاظ على درجات حرارة منخفضة نسبيا يساعد الجسم على الوصول إلى نوم أعمق.

لذلك، قد لا يكون تشغيل مكيف الهواء بأقصى طاقته، أو تشغيل المدفئة بدرجة عالية فكرة جيدة، وفقا لما نشره موقع medicaldaily.