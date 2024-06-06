“لماذا يكرهني الجميع؟” 10 أسباب تجعلك تفكر بهذه الطريقة

ينبع الشعور بأن الناس يكرهونك من أفكار سلبية داخلية، أو حتى من مجرد الشعور بالإحباط بسبب بعض الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها في حياتك اليومية.

كما أظهرت الأبحاث التي أجريت عام 2018 أن الأشخاص مفرطي الحساسية يعانون من تقلبات أكبر في احترام الذات عندما يتلقون ردود فعل غامضة أو سلبية، حسب موقع psychcentral.

ومن بين الأسباب التي تجعلك تعتقد أن الجميع يتجنبك ويكرهك:

الشخصنة

يحدث هذا الشعور عندما تنظر إلى المواقف الخارجية على أنها موجهة لك، ويمكن أن يعزز هذا الأمر أفكارك السلبية عن نفسك من خلال استخدام مواقف غير ذات صلة “كدليل” لخداع نفسك للاعتقاد بأن الجميع يكرهونك.

شخصية حساسة

ينزعج الأشخاص ذوو الحساسية العالية من ملاحظة المشاعر القوية أو ردود أفعال الآخرين ولهذا السبب، إذا كنت شخصا حساسا للغاية، فقد تشعر بأن الناس يكرهونك عندما تكون متوترا.

التركيز على الأخطاء

الأفكار السلبية التي تركز على أخطائك يمكن أن تؤدي إلى الشعور بعدم القيمة أو الافتراضبأن الجميع يكرهك، وهذا بالطبع لا يستند إلى الواقع، بل هو تفكير عاطفي يأتي من هذه الاضطرابات.

المقارنة على وسائل التواصل الاجتماعي

مقارنة حياتك بحياة الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي إلى الشعور بعدم الكفاءة، وهذا يمكن أن يسبب ضعف احترام الذات عندما لا يكون لديك قدر كبير من التفاعل أو الاستجابة عبر الإنترنت.

عدم التواصل مع الآخرين

عندما تشعر أنك لا تستطيع التواصل مع من حولك، فقد يؤدي ذلك إلى الاعتقاد بأنهم يكرهونك.

تدني احترام الذات

الشعور بأن الجميع يكرهكيشير عادة إلى مخاوف داخلية أو أنماط تفكير غير قادرة على التكيف، الحقيقة هي أنه ليس الجميع يكرهونك، ولكن قد تشعر بهذه الطريقة بسبب نظرتك لنفسك.

عدم الشعور بالأمان

انعدام الأمن ينبع من الخوف الذي يرتبط بفكرة الرفض، إذا سيطر عليك الشعور بعدم الأمان، فقد يقودك ذلك إلى الاعتقاد بأن الجميع يكرهونك.

كل شيء أو لا شيء

هذا النمط من التفكير هو تشويه معرفي، حيث تقوم بإنشاء افتراض واسع النطاق بناءعلى أدلة قليلة أو معدومة، مما يقودك إلى الاعتقاد بأنك إما جيد تماما، أو سيئ تماما.

هذا النوع من التفكير لا يسمح بأي مناطق رمادية، على سبيل المثال، إذا شعرت أنك لست الأفضل، فسوف تفترض أنك الأسوأ وأن الجميع يتحاشاك.

التهويل

وهو تحويل أي شيء صغير أو عادي إلى كارثة، فإذا لم يتصل بك صديقك المقرب ليوم أو يومين، قد تفترض أنه لم يعد يهتم بك.

تفكير مثالي

قد لا تسمح لك توقعاتك التي فرضتها على نفسك بوجود عيوب أو ارتكاب أخطاء، إذا لم تلتزم بمعاييرك الخاصة، فقد تشعر أنك غير جدير وأن الجميع يرفضك بسبب إخفاقاتك، وفقا لموقع choosingtherapy.

كيف تتصرف عندما ينتابك هذا الشعور؟

تفقد صحتك البدنية

يمكن أن تؤثر صحتك البدنية على حالتك المزاجية،وفي بعض الأحيان، يكون الشعور بالكراهية أكثر انعكاسا للشعور بالمرض أو عدم أخذ قسط كاف من النوم، لذلك يجب التحقق من أن صحتك على ما يرام.

تعلم مهارة جديدة

إذا كنت تجد صعوبة في تصديق أن الآخرين يقدرونك، فإن التركيز على تطوير مهارة جديدة قد يساعد في تشتيت انتباهك، ومشاهدة نفسك تنمو يمكن أن يعزز ثقتك أكثر.

مذكرة لتفاعلاتك مع الآخرين

احتفظ بمذكرة لجميع تفاعلاتك – الجيدة والسيئة – قد تتفاجأ بعدد الأشخاص الذين استجابوا لك بطريقة إيجابية حقا.

كن مع الأشخاص الذين تحبهم

قضاء الوقت في التحدث مع شخص تشعر بالراحة معه يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الثقة.

الابتعاد عن العلاقات السامة

قد يبدو من المستحيل أن تظل واثقا من نفسك إذا تم تذكيرك باستمرار بأوجه قصورك، لذلك تجنب العلاقات السامة والأشخاص الذين يشعرونك بالنقص.

تذكّر إنجازاتك

بينما تعمل على بناء احترام الذات، قد يكون من المفيد أن تتذكر إنجازاتك، يمكن لهذا الأمر أن يساعدك على رفع معنوياتك عندما تواجه الصعوبات، بحسب موقع themighty.