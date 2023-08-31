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لمنافسة “تيك توك”.. تغيير كبير في مقاطع الفيديو القصيرة على “إنستغرام”

الشروق أونلاين
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لمنافسة “تيك توك”.. تغيير كبير في مقاطع الفيديو القصيرة على “إنستغرام”
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إنستاغرام وتيك توك

تجري منصة “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي اختبارات داخلية لتوفير ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو قصيرة  (Reels) تصل مدتها إلى 10 دقائق.

وتسعى المنصة المملوكة لشركة “ميتا” من خلال هذه الخطوة، إلى منافسة “تيك توك”. التي قامت بالفعل بإطالة مدة الفيديو القصوى إلى 10 دقائق مطلع العام الجاري.

وينتظر صناع المحتوى هذا التغيير في “إنستغرام” من أجل مرونة أكبر عند التصوير. مما يتيح لهم تقديم مقاطع أكثر شمولا من دون الحاجة إلى تصوير عدة أجزاء.

وكانت “إنستغرام” قد أعلنت في وقت سابق عن السماح للمستخدمين بتحميل مقاطع الفيديو القصيرة (Reels)، لمشاركتها عبر تطبيقات أخرى. وهي أيضا ميزة متوفرة على “تيك توك” منذ عدّة سنوات.

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